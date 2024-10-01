5 вкусных блюд для семейного ужина на Рош ха-Шана

Хала

Хала (фото: Википедия)

Для приготовления халы на Рош ха-Шана нужны следующие продукты:

пшеничная мука - 430 г;

вода - 90 мл;

оливковое масло - 60 мл;

яйца - 3 шт.;

мед - 50 мл;

соль - 9 г;

сахар - 65 г;

дрожжи - 5 г;

мак - по вкусу.

Как готовить халу

Сначала халой назывался кусок теста праздничного хлеба, который отщипывали для жертвоприношения. Теперь халой называется та часть хлеба, которую употребляют в пищу.

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Мед для халы советуют использовать из акации - он нейтрален по вкусу.

Сначала смешайте воду и дрожжи, добавьте 50 г сахара и растительного масла. Добавьте два яйца и один желток, перемешайте и добавьте мед. Не выливайте третий белок, он нужен для смазывания хлеба.

Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции и постепенно всыпьте муку. Вымешайте тесто, положите в миску и отставьте в теплое место на 2 часа, чтобы тесто поднялось. Если из теста можно сделать тонкий пласт, который не будет рваться - из теста можно делать халу.

Разделите тесто на 6 одинаковых частей, накройте полотенцем и оставьте еще на 10 минут. Раскатайте каждый кусок теста, а затем сверните в длинные трубочки - таким образом изделие будет более воздушным.

Длина трубочки должна составлять 20-30 см. Трубочки нужно соединить за один конец, а затем сплести косичку.

Как плести халу (скриншот / ВИПІКАЮ)

Переложите халу на застеленный пергаментом противень, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на некоторое время, чтобы хала увеличилась в 1,5-2 раза.

После этого смажьте халу белком и посыпьте маком с сахаром. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте халу в течение 20-25 минут.

Фаршированная рыба с морковью

Для того чтобы приготовить фаршированную рыбу на Рош ха-Шана, нужны эти продукты:

рыба (целая) - 1 шт. весом 2 кг;

вода - 1/4 стакана;

растительное масло - 2 ст. л.;

морковь - 2 шт.;

свекла - 1 шт.;

лук - 2 шт.;

белый хлеб - 4 ломтика;

яйцо - 1 шт.;

соль - 2 ч. л.;

сахар - 1 ч. л.;

перец - по вкусу;

лавровые листья - 6 шт.

Как готовить фаршированную рыбу на Рош ха-Шана

Рыбу нужно почистить, отрезать голову, срезать плавники, вырезать жабры и внутренности без разрезания чрева. Рыбную голову не выбрасывают - она обязательно должна лежать на тарелке с готовым блюдом, ведь символизирует Главу Года.

Разрежьте тушку на куски шириной 4 см, вырезав из каждого филе, оставив ребра и позвоночник. Замочите хлеб в воде, затем прокрутите вместе с филе рыбы и кусочками лука.

Добавьте в рыбный фарш яйцо, масло, соль и перец, тщательно перемешайте. Очистьте свеклу и морковь, нарежьте ее на тонкие полоски.

Налейте немного воды в кастрюлю, положите рыбную голову и половину овощей. Наполните куски рыбы рыбным фаршем, и выложите кусочки в кастрюлю на овощи.

Сверху выложите остальные овощи и налейте воды так, чтобы она едва покрывала продукты. Добавьте соль и лавровые листья.

Доведите жидкость до кипения на сильном огне, затем убавьте огонь до минимального и тушите все в течение 1-1,5 часа.

Цимес с мясом

Чтобы приготовить на Рош ха-Шана цимес с мясом, нужны эти ингредиенты:

говяжья грудинка - 00 г;

морковь - 600 г;

чернослив (без косточек) - 200 г;

животный жир - 50 г;

сахар - 100 г;

вода - 100 мл;

крахмал - 1 ст. л.;

соль - по вкусу.

Как готовить цимес с мясом

Нарежьте грудку на небольшие кусочки. В кастрюле с толстыми стенками растопите жир, и обжарьте кусочки мяса до румяной корочки.

Морковь нарежьте на кружочки толщиной 1 см, добавьте к мясу и тушите цимес в течение 2 часов. За 30 минут до готовности блюда добавьте специи и чернослив.

Растопите сахар в отдельной сковороде до состояния карамели, затем перелейте в кастрюлю с цимесом. Через 5 минут хорошего дня блюда разведите крахмал в холодной воде и добавьте его в цимес.

Цимес с яблоками и морковью

Цимес с яблоками и морковью (фото: Википедия)

Для того чтобы приготовить сладкий цимес с морковью и яблоками, нужно такие продукты:

вода - 0,5 стакана;

морковь - 4-5 шт.;

изюм - 100 г;

яблоки - 5 шт.;

мука - 1 ст. л.;

маргарин - 3 ст. л.;

сахар - 2 ч. л.;

соль - 0,6 ч. л.;

корица - по вкусу.

Как готовить цимес с морковью и яблоками

Вымойте и почистьте яблоки и морковь, натрите их на большой терке. Разогрейте маргарин в кастрюле, всыпьте яблоки и морковь и тушите цимес в течение 40 минут на минимальном огне.

Затем добавьте изюм. Перед окончанием приготовления смешайте муку с водой, влейте в цимес, добавьте сахар, соль и корицу. Тушите цимес еще в течение 5 минут.

Карамелизированные яблоки

Яблоки в карамели (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить яблоки в карамели на Рош ха-Шана, нужны эти ингредиенты:

яблоки (маленькие) - 10 шт.;

вода - 3/4 стакана;

кукурузный сироп - 1/2 стакана;

сахар - 2 стакана;

красный пищевой краситель - 8 капель;

деревянные шпажки - 10 шт.

Как готовить яблоки в карамели на Рош ха-Шана

Яблоки необходимо промыть и высушить, затем наколоть каждое на палочку. В кастрюле смешайте сироп, сахар и воду.

Подогрейте смесь на небольшом огне до растворения сахара - тогда добавьте краситель. Прокипятите карамель в течение 20 минут, затем снимите с огня.

Поочередно окуните яблоки в смесь, выложите их на противень и подождите, пока карамель застынет.