RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 сигналов, что вы не принимаете партнера таким, как он есть

Признаки, что вы не принимаете своего партнера (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Человек может не понимать своего партнера, не соглашаться с ним, но принимать таким, как он есть, обязан. Есть определенные признаки, указывающие на то, что вы не воспринимаете своего партнера и пытаетесь его изменить.

Об этом сообщила психолог Анастасия Михайленко в Instagram.

Считаете, что с партнером "что-то не так"

Специалист говорит, что человеку может хотеться, чтобы его партнер изменился. В частности, чтобы он хоть немного был более уверен в себе или целенаправленным.

Доказываете свою правоту

То есть человек считает, что есть только одна правда и она его. Опыт партнера вы также не принимаете, ведь он "думает неправильно".

Скандалы

Человек может часто критиковать вас, винить, "выносить мозг", устраивать скандалы и истерики.

Постоянные обиды

Обиды - это способ манипуляции. Человек может начать обижаться на партнера, ведь ожидает от него определенного поведения.

"Я хочу, чтобы он изменил свое поведение, отношение ко мне", - говорится в сообщении.

Сравнение

Вы сравниваете партнера с другими, считаете, что кому-то повезло с парнем или мужем и завидуете. Однако так делать не стоит, ведь каждый человек особенный по своему и нет кого-то лучшего.

Признаки, что рядом не ваш человек

Одиночество

Проявляется в том, что нет контакта с человеком, отсутствует эмоциональная близость. Когда человек вроде бы рядом, но он не понимает вас, вы не чувствуете себя значимым и ценным для партнера.

Тоска

Возникает в отношениях, когда нет общих интересов или культурный и интеллектуальный уровень отличаются. Тоска говорит о том, что ваш интерес с этим партнером не удовлетворяется.

Страх

Вы чувствуете себя не в безопасности рядом с человеком. Если вы замечаете, что человек позволяет себе обиды в ваш адрес, не уважает, пытается ограничивать вашу свободу, то это 1000% не "ваш человек".

 

Раньше мы сообщали, как не превратиться в служанку для своего мужа.

Также мы писали, чему должны научить родители детей до 5 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки