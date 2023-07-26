5 сигналов, что вы не принимаете партнера таким, как он есть

Считаете, что с партнером "что-то не так"

Специалист говорит, что человеку может хотеться, чтобы его партнер изменился. В частности, чтобы он хоть немного был более уверен в себе или целенаправленным.

Доказываете свою правоту

То есть человек считает, что есть только одна правда и она его. Опыт партнера вы также не принимаете, ведь он "думает неправильно".

Скандалы

Человек может часто критиковать вас, винить, "выносить мозг", устраивать скандалы и истерики.

Постоянные обиды

Обиды - это способ манипуляции. Человек может начать обижаться на партнера, ведь ожидает от него определенного поведения.

"Я хочу, чтобы он изменил свое поведение, отношение ко мне", - говорится в сообщении.

Сравнение

Вы сравниваете партнера с другими, считаете, что кому-то повезло с парнем или мужем и завидуете. Однако так делать не стоит, ведь каждый человек особенный по своему и нет кого-то лучшего.

Признаки, что рядом не ваш человек

Одиночество

Проявляется в том, что нет контакта с человеком, отсутствует эмоциональная близость. Когда человек вроде бы рядом, но он не понимает вас, вы не чувствуете себя значимым и ценным для партнера.

Тоска

Возникает в отношениях, когда нет общих интересов или культурный и интеллектуальный уровень отличаются. Тоска говорит о том, что ваш интерес с этим партнером не удовлетворяется.

Страх

Вы чувствуете себя не в безопасности рядом с человеком. Если вы замечаете, что человек позволяет себе обиды в ваш адрес, не уважает, пытается ограничивать вашу свободу, то это 1000% не "ваш человек".