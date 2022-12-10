5 шикарных идей для дизайна новогоднего маникюра (фото)

Серо-серебристое сочетание

Такое цветовое сочетание лучше всего передает зимнюю атмосферу. Это и стильно, и сдержанно, и вместе с тем изысканно. Этот вариант маникюра прекрасно подойдет под любой цвет одежды, что намного облегчит создание новогоднего образа.

Идея для новогоднего маникюра (фото: Instagmam/anhelina_nailsart)

Однотонные ногти с блестками

Самым лаконичным вариантом для праздничного маникюра является однотонное покрытие с блестками или другими яркими элементами. Такие ногти будут сдержанны, однако будут изысканно выглядеть и прекрасно дополнят любой образ.

Важно не перенасытить маникюр яркими элементами, поскольку это признак безвкусицы. Такие ногти будут слишком крикливыми.

Идея для новогоднего маникюра (фото: kiev_nailart_anna)

Дизайн с объемными элементами

При выборе новогоднего маникюра следует отталкиваться от цвета и типа одежды, в которой вы планируете отмечать. Если с этим уже точно определились, то некоторые элементы праздничного наряда можно внести в дизайн ногтей. Так вы создадите гармоничный образ.

Интересно, например, создание плетеного узора. Его стоит сделать только на 1-2 ногтях, чтобы не перенасытить образ.

Идея для новогоднего маникюра (фото: Instagram/t_nails_kiev)

Новогодние персонажи

Если любите веселые образы, можно выбрать дизайн с новогодними персонажами - снеговиками, санта-клаусами, оленями или сказочными героями. Такие ногти точно создадут праздничное настроение, однако к ним не так-то легко будет подбирать одежду, как к классическим вариантам. В конце концов, всегда надо чем-то жертвовать.

Идея для новогоднего маникюра (фото: Instagram/kostenko_nail_master)

Зимние мотивы

Интересным решением станет дизайн с зимними мотивами. Ногти можно украсить снежинками, елками, праздничными подарками и т.д. Опять же, чтобы ногти выглядели гармонично, стоит сочетать не более 2-3 образов. Иначе получится очень насыщенно.

Идеи для новогоднего маникюра (фото: Instagram/viktoriyalegkun)