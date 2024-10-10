5 сервисов, которые превратят ваш шрифт в Instagram в произведение искусства

Что такое генераторы шрифтов и как они работают?

Одно из лучших преимуществ Интернета заключается в том, что всегда есть бесплатная альтернатива. Вам не обязательно использовать платный генератор шрифтов Instagram, чтобы получить классные и креативные шрифты.

Вместо этого вы можете выбрать бесплатные. У платных и бесплатных генераторов шрифтов есть одна общая черта: они работают более или менее одинаково.

Вам необходимо ввести текст в текстовое поле

Выберите нужный шрифт, и появится результат

Вы копируете результат и открываете приложение Instagram

Вы можете вставить результат в свое описание, подписи или даже комментарии

Meta Tags Font Generator

Meta Tags Font Generator превосходит другие генераторы шрифтов для Instagram, представленные в материале, потому что он позволяет вам предварительно просмотреть, как ваш новый шрифт будет выглядеть в приложении, имитируя его на профиле.

С другими генераторами вам нужно скопировать и вставить желаемый шрифт в Instagram, нажать "Сохранить" и только тогда вы увидите, как он выглядит у вас в профиле.

Когда вы получите желаемый результат, просто нажмите "Копировать", и затем вы можете вставить все это в свой профиль в социальной сети. Также доступно довольно много вариантов шрифтов для Instagram, включая некоторые со звездами и другими интересными элементами.

Meta Tags Font Generator (фото: Creative Bloq)

Instagram Fonts

Instagram Fonts предоставляет чистый и понятный интерфейс, и при тестировании его на телефоне и ноутбуке не будет никаких проблем.

Вы просто вводите или вставляете свой текст в первое текстовое поле, которое видите, а затем прокручиваете вниз, чтобы увидеть свои слова, отображенные в различных необычных стилях текста. Если вы найдете что-то, что вам нравится, вы можете вставить это в свое описание, подпись или комментарий в Instagram.

Если вы не видите ничего, что вам нравится, просто нажмите кнопку "Загрузить больше шрифтов" внизу, и вы получите больше (хотя это в основном вариации на одну тему).

Instagram Fonts (фото: Creative Bloq)

Instagram Fonts Generator

Instagram Fonts Generator работает точно так же, как и предыдущий вариант. Вы вводите или вставляете свои слова в первое текстовое поле, а затем прокручиваете вниз, чтобы увидеть их в различных стилях, готовых для вставки в Instagram.

Основное отличие здесь заключается в том, что внизу страницы есть множество эмодзі, которые вы также можете добавить к своему тексту, если почувствуете необходимость.

С отрицательной стороны, действие вставки текста может быть немного неинтуитивным и неуклюжим. В частности, может понадобиться выделить жирное текстовое поле-заполнитель и заменить его своим собственным.

На самом деле, вы просто начинаете печатать, и текст-заполнитель исчезает, но потребуется немного повозиться, чтобы это понять.

Instagram Fonts Generator (фото: Creative Bloq)

Fonts for Instagram by LingoJam

Fonts for Instagram by LingoJam - еще один похожий инструмент, основное отличие здесь заключается в более приятном интерфейсе, особенно в том, как новый текст появляется справа от исходного текста, а не под ним.

Его создатель явно стремится улучшить его дальше, так как внизу есть поле для предложений, а также возможность для ограниченных комментариев.

Также есть довольно много рекламы, но в целом этот сайт работает, если вы хотите создать какой-то классный текст для своего Instagram.

Fonts for Instagram by LingoJam (фото: Creative Bloq)

Try Fonts Online

Sprezz Keyboard - это приложение для iOS, предназначенное для создания пользовательских тем клавиатуры и шрифтов, в основном через покупки в приложении. Но на сайте, который его продвигает, Sprezz, также есть генератор шрифтов, который можно бесплатно использовать в своем браузере.

Это немного сложно и не особенно приятный или привлекательный визуальный опыт, честно говоря. Но если все остальные сайты в этом списке по какой-то причине отключены или сломаны, то этот хотя бы выполнит свою задачу.

Вы просто прокручиваете страницу вниз до "Попробуйте шрифты онлайн", нажимаете на текст-заполнитель и вводите или вставляете выбранное слово. Затем они появятся в различных стилях ниже, которые вы можете скопировать и вставить в Instagram.

Try Fonts Online (фото: Creative Bloq)