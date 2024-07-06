5 секретных мест в Умани, которые вам понравятся. Что посмотреть в этом городе

Рисованный забор

Увидеть этот длинный забор в Умани - это уникальная возможность погрузиться в мир творчества и волонтерского духа. Этот огромный забор украшают яркие и неповторимые "холсты", созданные руками 70 талантливых уманских художников.

Каждый из них вложил частицу своей души в этот проект, превратив обычный забор в настоящую арт галерею под открытым небом. Разнообразие стилей и тем, от абстрактных композиций до реалистических портретов, делает этот забор настоящим произведением искусства, которое нельзя пропустить.

Рисованный забор в Умани (Фото: IGotoWorld)

Могила раввина Нахмана из Брацлава

Могила раввина Нахмана из Брацлава в Умани является одним из важнейших мест паломничества для брацлавских хасидов. Раввин Нахман, правнук основателя хасидизма, родился в 1772 году и стал известен своими духовными наставлениями и глубокими мистическими трудами.

После его смерти в 1810 году, могила раввина стала местом ежегодного паломничества, особенно на еврейский Новый год (Рош ха-Шана), когда тысячи хасидов со всего мира приезжают в Умань, чтобы помолиться и провести праздничные дни у его могилы.

Могила раввина Нахмана (фото: Википедия)

Василианский монастырь

Василианский монастырь, основанный орденом Святого Василия Великого, являлся важным духовным и образовательным центром. Подземные ходы служили убежищем во время нападений и служили местом сохранения реликвий и ценностей. Прогуливаясь по этим старинным коридорам, можно почувствовать дыхание истории и представить себе, как здесь когда-то бурлила жизнь.

Спуститься в таинственные подземелья Василианского монастыря в Умани - это настоящее путешествие во времени, открывающее занавес истории и легенд. Эти подземелья, построенные в XVIII веке, хранят многочисленные тайны и рассказы о прошлых временах. Живущие здесь красочные монахи создают атмосферу духовного спокойствия и благодати.

Василианский монастырь (фото: Википедия)

Мемориальный музей-квартира Надежды Суровцовой

Музей-квартира Надежды Суровцовой в Умани – это особый культурный и исторический объект, посвященный жизни и деятельности выдающейся украинской интеллектуалки, журналистки, правозащитницы и общественного деятеля.

Надежда Суровцова родилась в 1896 году, и в течение своей жизни внесла значительный вклад в развитие украинской культуры и общества. Музей расположен в квартире, где она провела последние годы своей жизни. Экспозиция музея тщательно воссоздает атмосферу ее быта и рабочего пространства.

Здесь собраны личные вещи, документы, фотографии, письма и рукописи, позволяющие посетителям ближе познакомиться с ее жизнью и деятельностью.

Квартира-музей Надежды Суровцевой (фото: Википедия)

Памятник Гонте и Железняку

Единственный в Украине памятник вожакам Колиивщины, Ивану Гонте и Максиму Железняку является важной исторической и культурной достопримечательностью, которая находится на месте въезда в старую Уманскую крепость.

Этот монумент как защитник города напоминает о героических событиях прошлого и борьбе украинского народа за свободу. Величественная скульптура изображает исторический момент встречи под Уманью двух выдающихся вожаков - Ивана Гонты и Максима Железняка, оба верхом на лошадях.

Этот момент символизирует единство и силу украинского народа в борьбе за независимость. Вокруг постамента высечена известная цитата Павла Тычины: "Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!"

Памятник Гонте и Железняку (фото: Википедия)