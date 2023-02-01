5 регионов РФ проведут референдум о независимости. Уже известна дата

Какие регионы стремятся отделиться

О желании отделиться от Москвы объявили представители Кенигсберга (Калининградская область), Ингрии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодарский край).

Соответствующее заявление сделали представители инициативных групп во время "Форума постРоссии", который проходил вечером 30 января в помещении Европарламента.

"Мы, представители экономически развитых и свободных регионов так называемой России, заявляем, хватит что жить в империи, хватит идти на поводу в силы, которая превращает наших детей в убийц и пушечное мясо. И также грабит наши земли. Пора заявить права на независимость, потому что мы имеем право жить в свободном мире и пользоваться всеми благами, которыми пользуются все нормальные страны. Мы объявляем о начале процесса отделения и удаления от Москвы", - заявил представитель будущей независимой Кубани.

По словам участников форума, сейчас уже завершается подготовка к онлайн-референдумам. До 16 февраля запустят специальную площадку и сайт для голосования.

Таким представляют участники форума будущее разделение РФ на независимые государства (скриншот)

Почему регионы хотят отделиться

Представители будущих независимых государств подчеркивают, что освободившись от власти от Москвы, ведущей колонизаторскую имперскую политику по отношению к другим регионам РФ, население этих территорий сможет наконец-то распоряжаться богатствами и природными ресурсами в свою пользу.

"Москва преступно грабит территорию так называемой РФ. Все средства, получаемые на территории РФ, начиная от финансов, заканчивая средствами, поступающими от добычи ресурсов, идут в Москву. Там они тратятся на усмотрение небольшой группы людей на то, что абсолютно неинтересно для жителей так называемой Российской Федерации", - говорит представитель будущей независимой Сибири.

По его словам, Кремль тратит деньги на войну против Украины, на уничтожение мирных людей и убийство детей.

"Жители тех регионов отправляются (на войну. - ред.) в принудительном порядке, как пушечное мясо. У многих голова забита паршивой пропагандой, которую сеет Москва на территории всей так называемой РФ. И поэтому народы России должны освободиться от этой оккупации. Народы России готовы заявить о своей независимости", - говорят инициаторы референдума.

Какие цели референдума и когда его проведут

Основными лозунгами референдумов являются: "Хватит кормить Москву!", "Хватит умирать за Кремль!", "Голосуй за независимость своей республики! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!".

Участники "Форума свободных народов России" стремятся изменить административную и территориальную структуры РФ с целью выделения ряда независимых и демократических государств, которые смогут обеспечить своим народам достойную жизнь, благополучие и мир.

Также они настаивают на деколонизации и деимпериализации. Это позволит разным народам РФ обрести политическую, экономическую и культурную независимость.

Среди желаемых процессов участники форума упомянули и о депутинизации и денацификации: все преступления путинского режима должны быть расследованы, а их организаторы и идеологи должны предстать перед трибуналом.

Россия должна пройти процессы демилитаризации и денуклеаризации: это уменьшит количество жертв при падении диктаторской власти и устранит риски возможного применения ядерного арсенала РФ в региональных конфликтах или попыток международного терроризма.