Их нужно чистить чаще: 5 вещей, о которых забывают в уборке

Холодильник

Со временем на задней части холодильника может скапливаться пыль и мусор, особенно, если у вас есть домашние животные.

Грязные спирали влияют на производительность прибора и увеличивают счета за электроэнергию, поэтому обязательно чистите их каждые шесть месяцев, отключив холодильник от сети.

Чтобы осторожно удалить пыль и мусор, используйте насадку-щетку для пылесоса. Если необходимо снять какую-либо деталь, например, защитную пластину, следует обращаться к руководству пользователя.

Мусорные баки

Мусорные баки нужно чистить, но мало кто помнит о том, чтобы добавить это в список дел. Тщательно очищать мусорный бак советуют по меньшей мере каждый месяц.

Если ваша семья большая, и вы выбрасываете много мусора еженедельно, возможно, вам придется увеличить регулярность уборки. Наберите средство для мытья посуды в ванну и наполните ее горячей водой наполовину.

Окуните мусорное ведро и убедитесь, что мыло и вода покрыли все поверхности. Оставьте контейнер на пять минут, затем промойте. Также рекомендуют опрыскать ведро и ванну дезинфицирующим средством.

Подождите, пока оно подействует и снова промойте бак. Дайте контейнеру полностью высохнуть, прежде чем положить новый мусорный мешок.

Детали душевой двери

Многие люди редко уделяют время очистке деталей, которые позволяют душевым дверям легко открываться и закрываться.

Однако удалить налет и подтеки можно с помощью уксуса, который советуют подогреть. Надев перчатки, окуните бумажные полотенца в жидкость и приложите их к стеклу.

Оставьте уксус на 30-60 минут, а затем уберите бумажные полотенца. Чтобы стекло оставалось влажным в течение этого времени, время от времени сбрызгивайте бумажные полотенца уксусом из пульверизатора.

Затем насыпьте на влажную тряпку или губку пищевую соду и осторожно протрите дверь душевой кабины и дорожки. Промойте дистиллированной водой и, если остался известковый налет, повторите очистку скраба с содой.

Фильтры посудомоечной и стиральной машины

Профессиональная очистка вентиляционных отверстий сушилки удаляет ворс, мусор и засор, обеспечивая надлежащий поток воды. В частности, фильтры посудомоечной машины рекомендуют чистить раз в месяц.

Для начала лучше отключить прибор от электросети, а затем снять фильтр в соответствии с инструкцией. Используйте щетку и средство для мытья посуды, чтобы очистить ее, а затем установите на место.

Затем протрите дверцу и дозаторы тряпкой из микрофибры, обратив внимание на резиновые уплотнители по краям.

Телевизор

По словам экспертов по клинингу, телевизор должен стать частью вашей еженедельной рутины по вытиранию пыли.

Быстрая уборка пылесосом или тряпкой из микрофибры гарантирует, что пыль не накопится в динамиках и других щелях. Если только что-то не контактирует с телевизором непосредственно в течение недели (например, липкие руки или разлитые напитки), этого должно быть достаточно для ухода за телевизором.

Однако электронику никогда не следует перенасыщать моющими средствами, а с экраном следует обращаться особенно осторожно. Если чистящее средство не предназначено для использования на телевизионном экране, лучше использовать сухую тряпку из микрофибры для удаления пыли.

Также следует чистить пульт дистанционного управления - лучше всего протирать его дезинфицирующими салфетками.