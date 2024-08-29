5 вещей, на которые стоит обратить внимание при выборе беспроводного Wi-Fi роутера

Что такое беспроводной маршрутизатор

Беспроводной маршрутизатор - это сетевое устройство компьютера, которое транслирует интернет-сигнал от вашего модема, позволяя вам подключать устройства к интернету без использования проводов.

Некоторые модемы имеют встроенные маршрутизаторы, но вам нужно будет подключиться к роутеру, чтобы получить доступ к Интернету через Wi-Fi, если у вас его нет.

Что нужно учитывать при покупке беспроводного роутера

Как минимум, убедитесь, что устройство поддерживает недавнее поколение Wi-Fi (Wi-Fi 7 или IEEE 802.11be является последним) и имеет скорость выше 25 Мбит/с.

Оцените свои потребности (например, потоковое видео и онлайн-игры) и различные аппаратные конструкции каждой основной модели.

Рассмотрите возможность использования маршрутизатора с дальним радиусом действия или расширителя диапазона Wi-Fi, если вашему маршрутизатору нужно охватить несколько этажей.

Сколько нужно потратить на беспроводной маршрутизатор

Сравнение цен на маршрутизаторы требует терпения и внимания к деталям. Один роутер может стоить вдвое дороже, чем другой, но их различия могут быть критическими для одних людей и несущественными для других.

Диапазон цен

Цена: 50-99 долларов

Ожидание: Подходит для потокового видео, видеочата и других базовых онлайн-активностей для одного пользователя или небольшой семьи, живущей в квартире или небольшом доме.

Цена: 100-300 долларов

Ожидание: Подходит для больших домов и более интенсивной онлайн-активности, такой как высокоскоростные онлайн-игры и трансляция в прямом эфире.

Цена: 300-400+ долларов

Ожидание: Идеально подходит для больших зданий с большим количеством пользователей. Высококлассные модели обычно имеют дополнительные функции безопасности.

Факторы, определяющие цену

Поколение Wi-Fi. Маршрутизаторы 802.11be имеют более высокую стоимость по сравнению со старыми моделями, поддерживающими только 802.11ac или 802.11n.

Рейтинг скорости. Маршрутизаторы, заявляющие о более высоких скоростях передачи данных, имеют выше цены по сравнению с роутерами, у которых более низкие скорости при прочих равных условиях.

Промышленный дизайн. Домашние маршрутизаторы традиционно имеют простой, коробкообразный дизайн, некоторые с антеннами, торчащими сверху или сбоку.

Продавцы постепенно вводят различные формы, закругленные углы, различные цвета и материалы в попытке дифференцировать свои продукты и получить более высокую цену.

Бренд. Существует множество брендов потребительских маршрутизаторов. Более известные бренды могут иметь более высокую цену на основе репутации продавца.

На сегодняшний день существует множество моделей маршрутизаторов на любой вкус и цвет (фото: DesignWanted)

Какая скорость должна быть у беспроводного маршрутизатора?

Беспроводные маршрутизаторы рекламируют свою скорость в мегабитах в секунду (Мбит/с). Первые потребительские модели Wi-Fi предлагали 11 Мбит/с, но они давно были заменены маршрутизаторами 802.11n, которые имеют максимальную скорость около 600 Мбит/с.

Затем маршрутизаторы Wi-Fi 6 (802.11ax), которые предлагают теоретическую максимальную скорость более 9 Гбит/с (9000 Мбит/с), были заменены Wi-Fi 7 с максимальной скоростью более 45 Гбит/с (45 000 Мбит/с).

Смотрите не только на маршрутизаторы с самым высоким показателем Мбит/с. Фактическая производительность, которую вы получите на практике, обычно в среднем ниже максимального показателя, указанного на упаковке.

Скорость роутера определяется количеством устройств в сети, физическими помехами, которые ухудшают беспроводной сигнал, расстоянием между подключенным устройством и маршрутизатора.

Высокоскоростной роутер не может ускорить медленное интернет-соединение. Например, если интернет-провайдер предоставляет услугу со скоростью 125 Мбит/с, маршрутизатор, обеспечивающий скорость более 1 Гбит/с, будет работать только на скорости 125 Мбит/с.

Маршрутизатор определяет максимальную скорость сети и скорость, предоставляемую интернет-провайдером - в зависимости от того, что медленнее.

Таким образом, если роутер обеспечивает сверхвысокую скорость, а ваш интернет-провайдер предоставляет небольшое количество пропускной способности, это меньшее количество будет всем, что предоставит маршрутизатор.

Чтобы максимизировать скорость вашей беспроводной сети, купите роутер, который обеспечивает скорость не ниже той, что предоставляет ваш интернет-провайдер.

На какое расстояние распространяется Wi-Fi?

Нужно ли вашему маршрутизатору охватывать несколько комнат в квартире или двухэтажный дом и гараж? Эта функция определяет мощность маршрутизатора, который вам нужен.

Некоторые автономные роутеры, поставляемые с одним блоком, могут или не могут обеспечить Wi-Fi по всему дому (в зависимости от того, насколько большой дом и насколько мощный роутер).

Однако рассмотрите устройство с дальним радиусом действия, сеть с несколькими маршрутизаторами, объединенными в одну, или расширитель Wi-Fi, если у вас большая площадь.

Некоторые маршрутизаторы не в состоянии обеспечить весь дом интернетом (иллюстрация: Lifewire)

Какой бренд выбрать?

Несколько лет назад было обычным делом покупать внешние сетевые адаптеры вместе с маршрутизаторами. Сетевые поставщики иногда добавляли к своим продуктам собственные расширения, что приводило к немного более высокой производительности, соответствующей бренду. Поставщики также могут тщательно проверять совместимость со своим оборудованием.

Сочетание вашего Wi-Fi-роутера с брендом может иметь смысл, если у вас есть какое-то потребительское электронное оборудование. Если нет, исследуйте доступные бренды и выберите тот, которому вы доверяете.

Топ-бренды маршрутизаторов включают:

Asus

Netgear

Linksys

TP-Link

Google Wifi (Nest Wifi)

Eero

Google Wifi (Nest Wifi) (фото: CNET)

Eero Wi-Fi (фото: CNET)

Кому следует покупать беспроводной роутер?

Домашние пользователи Wi-Fi

Если вы хотите серфить в интернете, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры, вам понадобится маршрутизатор для поддержки всех ваших беспроводных устройств.

Офисы

Высокоскоростной интернет и Wi-Fi необходимы для большинства рабочих сред.

Бизнес

Если вы владеете бизнесом, вам, вероятно, понадобится Wi-Fi для управления операциями, и вы можете захотеть предоставить бесплатный Wi-Fi для своих клиентов.