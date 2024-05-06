5 вещей, которые все всегда будут жалеть выбросить

Документы

Есть некоторые документы, которые вам придется хранить в течение всей жизни. К ним относятся личные документы, такие как свидетельство о рождении, карточка социального страхования, медицинские книги, свидетельство о браке и документы на жилье.

Налоговые документы и другие финансовые бумаги обычно должны храниться не менее семи лет до выбрасывания. Эти записи необходимы, когда вы идете на новую работу, подаете заявку на кредит или ищете новый дом или квартиру.

Рукописные заметки от близких

В эту эпоху цифровых технологий физические письма, листовки и сообщения становятся все реже. По этой причине можно сберечь личные заметки от близких и дорогих вам людей.

Это не означает, что вы должны хранить все открытки, которые вы получали на день рождения.

Фотографии семьи и друзей

Фотографии являются одним из немногих способов зафиксировать прошлое и напомнить себе о людях, местах и ​​вещах, которые мы любим.

Старые фотографии - это незаменимые памятные вещи, которые следует сохранить и поделиться с членами семьи, которые могут заинтересоваться предками, которых они никогда не встречали. Сохранять снимки, раскрывающие историю вашей жизни - это простой способ вызвать радостные воспоминания.

Кухонная посуда

Есть несколько вещей, которые становятся лучше с возрастом, и реликвия посуды, безусловно, одна из них. Кухонные изделия, такие как керамическая, эмалированная и чугунная посуда, не только отличные для приготовления пищи, но и чрезвычайно долговечны.

Следует отказаться от измельченной эмалированной посуды, ржавой и поврежденной. Если ухаживать по достоинству, эти опытные кухонные инструменты можно будет передать будущим поколениям.

Антиквариат

Даже если антиквариат, который вы унаследовали в течение многих лет от членов семьи, не соответствует вашей личной эстетике, то следует все равно его сохранить.

Чайные сервизы, ювелирные изделия и старинные игрушки - вещи, которые, как правило, ценятся. Если у вас просто нет места для хранения, подумайте о том, чтобы оценить предмет, чтобы вы могли получить лучшее представление о его стоимости.