5 вещей, которые нужно делать вечером, чтобы иметь хорошее настроение утром

Вечерняя прогулка

Несколько минут легких движений на свежем воздухе могут снизить уровень сахара в крови после еды и помочь вам успокоиться.

Британский психолог Ли Чемберс рассказал, что вечерняя прогулка дает мозгу успокоиться, снизить уровень тревоги и иметь крепкий сон.

Положите телефон в другую комнату

Хороший ночной сон оказывает положительное влияние на психическое состояние.

Профессор психологии Йельского университета Лори Сантос рассказала, чтобы лучше отдохнуть, сосредоточьтесь на улучшении "гигиены сна". В частности, то, как вы используете устройства, в значительной степени влияет на сон.

Выключите экраны примерно за 30 минут перед сном и подумайте о том, чтобы держать устройства как можно дальше от кровати, чтобы у вас не было соблазна проверить их ночью.

Примите теплую ванну или душ

Психолог Джастин Гроссо отметил, что такое вечернее купание полезно для физического и психического здоровья.

Купание в ванной улучшает настроение, сон и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Если у вас нет ванны, то полезно будет и принятие душа.

Заканчивайте день с благодарностью

Прежде чем лечь спать, запишите от трех до пяти вещей, за которые вы благодарны.

Простой акт перечисления ваших жизненных достижений может привести к значительным улучшениям в вашем благополучии. Поэтому сделайте это своей повседневной привычкой.

Если вы потратите несколько минут на размышления о людях, которых вы цените, и о том, за что вы благодарны, вы будете чувствовать себя менее напряженным.

Избегайте употребления алкоголя

Существует очень распространение мнение, что после спиртных напитков лучше спится. Это ошибка. Возможно, вы заснете быстрее, но ваша нервная система будет возбуждена, вы можете часто просыпаться, что не будет способствовать нормальному сну и отдыху.