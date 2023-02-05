5 вещей, которые мужчина делает только с любимой женщиной

Он открыто говорит о проблемах в отношениях

Мужчины часто жалуются, что из женщин и слова не вытащишь, когда они обижаются на что-то и хотят, чтобы он сам догадался. Но вместе с тем любителей открыто говорить об отношениях немного.

Часто партнеры предпочитают закрыться в своем панцире и отмахиваться, мол, все хорошо, меня все устраивает. Только действительно любящий мужчина не просто пойдет навстречу и займется искать выход из ситуации, да еще и примет во внимание претензии и недовольство избранницы, пытаясь исправиться.

Он участвует во всех сферах вашей жизни

Если мужчина искренне интересуется вашими делами, хочет знать, как прошел день, и чем вы занимались, проявляет внимание к вашим хобби и хочет познакомиться с родственниками и друзьями – это верный признак, что он любит вас и желает построить крепкие доверительные отношения.

Не отталкивайте партнера, будьте открыты, ведь именно это станет лучшим шагом к большим чувствам.

Он меняет для вас свои планы

Ради встречи с любимой женщиной мужчина способен пожертвовать своими планами и подстроиться под ее график.

Оцените его старания, ведь для мужчины отмененная встреча с друзьями – важный поступок, который он совершит только для действительно любимой женщины.

Он делится глубокими переживаниями и сомнениями

Для мужчины рассказать о том, что он сильно о чем-то переживает или испытывает сомнения, равен признанию собственной слабости и уязвимости.

Поэтому, когда партнер делится с вами наболевшим, раскрывает сокровенные уголки своей души, это значит, что он вам доверяет и действительно любит. Главное в этой ситуации не осуждать и не поучать, а поддержать любимого.

Он обсуждает с вами дальние планы

Если мужчина обсуждает с женщиной свои планы, значит, он отводит ей важное место в своей жизни. Особое значение имеют случаи, когда он включает партнершу в свои долгосрочные перспективы (общие отпуски, покупка авто, недвижимости) и составляет финансовый план их достижения.

Это очень важный показатель, что мужчина рассматривает вас как свою постоянную, единственную и любимую женщину.