5 вещей в доме, которые отпугивают нечистую силу

Существует множество вещей в вашем доме, которые отпугивают нечистую силу. Они способны создать защитный барьер, обеспечивающий спокойствие и гармонию в вашей семье.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список вещей, которые отпугивают злые силы и несчастья от вашего дома.
Наши предки верили, что веник и метла обладают сильной энергетической силой и способны защитить дом от негатива. Веник ставили перед входной дверью ручкой вниз или обходили с ним дом, размахивая и произнося защитные слова, чтобы прогнать беду.
Веник у колыбели защищал ребенка, а в саду или огороде - от насекомых и грызунов. Его вонзали в землю на огороде, чтобы уберечь урожай от вредителей. Верили, что весь негатив или сглаз должны были перейти на веник. А если приходил нежелательный гость, ему "заметали след" веником, чтобы больше не возвращался.
Глиняный кувшин - один из древнейших оберегов. Его наделяли почти человеческими качествами: он напоминает голову, носик, шейку и ручку. Горшок, как и человек, имел свое "рождение" - когда его производили, и "смерть" - когда его разбивали.
В прошлом горшки различали по "полу" на основе издаваемого ими звука. Считалось, что в "женских" горшках еда получается вкуснее. Поэтому рекомендовали простукировать глиняную посуду, чтобы проверить ее качество.
Горшки часто использовали в качестве оберегов. Известные чучела на огородах с горшками вместо головы не только отпугивали птиц, но и защищали от злых сил и сглаза.
Издавна в Украине травы считались сильными оберегами. Освященные веточки ивы ставили в углы домов, чтобы защитить дом от злых сил и несчастий.
Можжевельник также был мощным оберегом. Его ветви размещали в углах помещения для защиты от негативной энергии и зависти. Верили, что можжевельник создает барьер, оберегающий дом.
Зеркала в вашем доме - это важные элементы, ведь они служат границей между земным миром и потусторонним. Например, разбитое зеркало символизирует несчастье, ведь нарушает этот предел. Не рекомендуется смотреть в зеркало ночью или во время грозы.
Также зеркала способны отражать опасность, выполняя функцию оберега. Раньше их вешали над дверью или клали в люльку младенца. В современном мире на зеркала наносят охранные знаки и размещают на границе между домом и внешним миром для дополнительной защиты.
Окна и пороги - это границы вашего дома. В прошлом выход за их пределы считался уходом в чужой мир. Чтобы обеспечить спокойный сон, предки "закрещивали" окна и двери: православные делали это тремя пальцами правой руки справа налево, а католики - наоборот. При установке дверной рамы для "закрещивания" использовали топор.
До сих пор считается, что нельзя здороваться и разговаривать через порог или сидеть на нем. Это связано не только с мистикой, но и практическими соображениями, ведь порог, будучи близко к земле и сырости, может способствовать заболеваниям.
На окно ставили поднос для предков - блины или стакан с водой и полотенцем, чтобы душа могла прийти, умыться и почтить память.
Раньше мы рассказывали о трех оберегах, которые действительно способны защитить вас от негатива или сглаза.
Также узнайте три знака, которые могут указывать на то, что на вас привели порчу.
При написании материала были использованы источники: сайты "Сувенир", "Etnoxata".