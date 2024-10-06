5 вещей в доме, которые отпугивают нечистую силу

Веники

Наши предки верили, что веник и метла обладают сильной энергетической силой и способны защитить дом от негатива. Веник ставили перед входной дверью ручкой вниз или обходили с ним дом, размахивая и произнося защитные слова, чтобы прогнать беду.

Веник у колыбели защищал ребенка, а в саду или огороде - от насекомых и грызунов. Его вонзали в землю на огороде, чтобы уберечь урожай от вредителей. Верили, что весь негатив или сглаз должны были перейти на веник. А если приходил нежелательный гость, ему "заметали след" веником, чтобы больше не возвращался.

Горшки

Глиняный кувшин - один из древнейших оберегов. Его наделяли почти человеческими качествами: он напоминает голову, носик, шейку и ручку. Горшок, как и человек, имел свое "рождение" - когда его производили, и "смерть" - когда его разбивали.

В прошлом горшки различали по "полу" на основе издаваемого ими звука. Считалось, что в "женских" горшках еда получается вкуснее. Поэтому рекомендовали простукировать глиняную посуду, чтобы проверить ее качество.

Горшки часто использовали в качестве оберегов. Известные чучела на огородах с горшками вместо головы не только отпугивали птиц, но и защищали от злых сил и сглаза.

Травы

Издавна в Украине травы считались сильными оберегами. Освященные веточки ивы ставили в углы домов, чтобы защитить дом от злых сил и несчастий.

Можжевельник также был мощным оберегом. Его ветви размещали в углах помещения для защиты от негативной энергии и зависти. Верили, что можжевельник создает барьер, оберегающий дом.

Зеркало

Зеркала в вашем доме - это важные элементы, ведь они служат границей между земным миром и потусторонним. Например, разбитое зеркало символизирует несчастье, ведь нарушает этот предел. Не рекомендуется смотреть в зеркало ночью или во время грозы.

Также зеркала способны отражать опасность, выполняя функцию оберега. Раньше их вешали над дверью или клали в люльку младенца. В современном мире на зеркала наносят охранные знаки и размещают на границе между домом и внешним миром для дополнительной защиты.

Окна и пороги

Окна и пороги - это границы вашего дома. В прошлом выход за их пределы считался уходом в чужой мир. Чтобы обеспечить спокойный сон, предки "закрещивали" окна и двери: православные делали это тремя пальцами правой руки справа налево, а католики - наоборот. При установке дверной рамы для "закрещивания" использовали топор.

До сих пор считается, что нельзя здороваться и разговаривать через порог или сидеть на нем. Это связано не только с мистикой, но и практическими соображениями, ведь порог, будучи близко к земле и сырости, может способствовать заболеваниям.

На окно ставили поднос для предков - блины или стакан с водой и полотенцем, чтобы душа могла прийти, умыться и почтить память.