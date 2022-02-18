Лікар розповів, від чого залежатиме тяжкість захворювання COVID

Перебіг хвороби залежить від штаму

"Значення мають вік, стать, супутні захворювання, вірусне навантаження. Залежить і від штаму - у різновидів одного вірусу різний перебіг, наприклад, у Омікрона воно набагато легше, ніж у штаму Дельта", - повідомив лікар.

Зараз людина вже вважається здоровим після п'яти днів, якщо говорити про Омікроне.

"Тому якщо раніше людина вважалася здоровою через десять днів від початку симптомів або з дня тестування, то зараз це всього п'ять днів. Важливо стан імунної системи до моменту зараження. Людина, яка мінімізувала вплив стресу, не перевтомлений, веде здоровий спосіб життя, буде переважно хворіти легше, ніж той, хто багато нервує, перевтомлюється, має шкідливі звички. Не можна виключати і спадковий фактор", - зазначає медик.

Чому багато молодих людей хворіють важко

За словами медика, в молодості імунна система більш реактивна і дуже бурхливо відповідає на інфекцію.

"Це провокує цитокіновий шторм, а він іноді може зіграти злий жарт з організмом, викликавши ускладнення і навіть привівши до смерті", - резюмував сімейний лікар.

Що впливає на перебіг інфекції