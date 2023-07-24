5 простых способов сэкономить на обслуживании авто

Мойка

Мойка это отличный способ сэкономить время. Однако если вы хотите сэкономить деньги и у вас есть немного свободного времени, то рассмотрите возможность использования мойки самообслуживания. Этот вариант значительно дешевле.

Прогревайте транспорт

Зимой очевидно, что нужно прогревать автомобили, иначе транспорт откажется ехать. Однако летом тоже нужно прогревать транспорт, поскольку из-за движения на холостом ходу авто "ест" больше горючего, особенно это актуально для подержанных машин. Старайтесь хорошо прогревать транспортное средство, прежде чем нажать на педаль газа.

Стеклоочистители

На самом деле, дешевые обычные стеклоочистители нормально выполняют свои функции. К тому же срок службы примерно такой же, как и у дорогих "дворников". На самом деле, нет значительной разницы между работой каркасных, бескаркасных и гибридных стеклоочистителей, хотя по дизайну и цене они отличаются друг от друга.

Выбирайте качественные запчасти

На самом деле у дешевых аналогов оригинальных запчастей гораздо меньший срок службы. Затем их придется покупать и менять чаще, что повлечет еще и оплату труда специалиста СТО.

К тому же поломка такой подделки может разрушить другие элементы механизма. Такая экономия выльется в серьезное вложение в будущем. Недаром есть такое выражение: "Скупой платит дважды".

Проверяйте давление в шинах

Давление в шинах может меняться в зависимости от погоды, поэтому следует периодически заезжать на шиномонтаж и проверять его.

Изменение давления в колесах приводит к увеличению расхода горючего и быстрому износу покрышек. К тому же влияет на маневренность авто. Поэтому всегда проверяйте давление в шинах, чтобы в дальнейшем не навредить собственному транспорту.