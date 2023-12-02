5 простых шагов, которые обеспечат бесперебойную работу двигателя. Это сохранит вам тысячи гривен

Каждый водитель знает, что замена двигателя или его ремонт стоит немало денег. Но если своевременно проводить некоторые процедуры, то можно избежать этих проблем и существенно сэкономить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Sun.

Как сохранить двигатель

Профессиональный механик Джо Капраро поделился своими лучшими советами по правильному уходу за двигателем.

"Многие задачи по техническому обслуживанию автомобилей своими руками можно справиться с помощью базового набора гаечных ключей, отверток и трещоток, а приобретение заводского пособия по обслуживанию вашего автомобиля даст вам пошаговые указания для планового обслуживания и ремонта", - заявил эксперт.

Стоимость ремонта значительно отличается в зависимости от модели, но в большинстве случаев двигатели будут стоить тысячи гривен. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы продлить срок службы двигателя.

Регулярно меняйте моторную смазку и фильтр

Это можно сделать в большинстве автосервисов за небольшую плату или даже сделать самостоятельно. Все, что вам понадобится, это набор гаечных ключей, кастрюля или миска, в которую нужно слить масло, и старое полотенце или тряпка для очистки.

"Замену масла следует делать каждые 8-11 тыс. км, а фильтр следует менять после каждой второй замены масла", - объясняет механик.

Точные рекомендации для марки и модели вашего автомобиля можно найти в руководстве пользователя.

Следите за радиаторами и снабжайте их охлаждающей жидкостью

"Если вы заметили высокую температуру или утечку охлаждающей жидкости, которая обычно имеет светло-зеленый или розовый цвет, вам следует проверить ее. Опять же, регулярная замена жидкости полезна, и это следует делать каждые два года или 48 тыс. км", - советует эксперт.

Однако он предупреждает владельцев домашних животных, чтобы были осторожны, поскольку этиленгликоль, ключевой ингредиент охлаждающей жидкости, привлекает животных, а он токсичен при попадании внутрь.

Кроме того, достаточно сложно правильно утилизировать охлаждающую жидкость, поэтому обратитесь за советом к проверенному местному механику.

Регулярно меняйте свечи зажигания

Они могут служить до 145 тыс. км, но вам следует подумать об их замене после 48 тыс. км.

Вы также должны убедиться, что они чисты и имеют соответствующие зазоры, чтобы обеспечить лучшую экономию топлива, что сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Меняйте обороты двигателя

Это поможет поддерживать все движущиеся части двигателя в рабочем состоянии.

"В общем, вам следует пытаться поддерживать низкие обороты, чтобы снизить нагрузку на систему. Однако делать это постоянно может быть вредно, поскольку ускорение двигателя близко к красной линии в течение нескольких секунд может очистить нагар из клапанов и цилиндров. Только обязательно делайте это в безопасном месте, например, на автомагистрали перед переключением передач, и лишь изредка", - говорит механик.

Заливайте правильное топливо

Для каждого автомобиля требуется свой тип бензина или дизеля.

"Некоторым двигателям нужен бензин премиум-класса, и обычно они имеют наклейку на дверце топливной горловины, которая информирует вас о минимальном октановом числе. Добавление более низкого качества топлива может нанести серьезный ущерб таким автомобилям", - говорит Джо.