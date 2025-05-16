5 продуктов, которые превратят ваш чай в "эликсир здоровья": попробуйте уже сегодня!

Мяту

Шеф-повар и диетолог Джеки Ньюджент рассказала, что мята помогает расслабиться, уменьшает стресс и тревожность. Ее аромат действует успокаивающе на нервную систему.

К тому же она способствует выделению желчи и уменьшает спазмы в кишечнике. Это помогает при вздутии, тяжести в желудке или тошноте.

Также эфирные масла мяты, особенно ментол, помогают очищать дыхательные пути и облегчают дыхание при простуде или аллергиях.

Другие исследования показали, что ментол в мяте имеет успокаивающий эффект, который может помочь уменьшить стресс.

Фрукты

Сладость фруктов - далеко не единственная их польза. Настаивание чая с фруктами также добавит клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

Все фрукты добавят много антиоксидантов, особенно сезонные и на пике спелости, пищевой ценности и вкуса. Лучшие варианты - черника с черным чаем, персики с белым чаем и манго с зеленым.

Ароматы фруктов могут улучшать настроение, уменьшать стресс и способствовать расслаблению (например, мята с лимоном или яблоко с корицей).

Сок или цедра цитрусовых

Как апельсиновая, так и лимонная цедра, а также их сок не только усиливают вкус чая, но и имеют потенциальную пользу для здоровья. Добавление лимонного сока в чашку чая обеспечит организм витамином С - мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами.

Также кожура цитрусовых обеспечит полифенолами, витамином С и приятным ароматом.

Существуют исследования, которые связывают потребление цитрусовых со снижением риска рака легких и неврологическими преимуществами благодаря цитрусовым флавоноидам.

Молоко

Чай (особенно черный или зеленый) содержит танины, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. Молоко уменьшает этот эффект, обволакивая желудок и делая напиток более мягким.

Молоко смягчает вкус чая, особенно если он очень крепкий или терпкий.

Молоко содержит полезные вещества: белок, кальций, витамины группы B. Поэтому это немного повышает питательную ценность напитка.

Согласно исследованию, кроме уменьшения горечи чая, молоко может уменьшить его влияние на зубы.

Имбирь

Имбирный чай - популярное средство для улучшения пищеварения. Даже если у вас нет пакетика имбирного чая, добавление немного имбирного порошка, экстракта или свежего имбиря обеспечит преимущества для здоровья.

Лучше всего пить чай, настоянный на имбире, чтобы потенциально облегчить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Имбирь также обладает противовоспалительными, антимикробными и противоканцерогенными свойствами.

Кроме того, если вас тошнит, то чашка чая с имбирем может помочь приглушить симптомы. Имбирь в чае также может улучшить пищеварение, избежать расстройства желудка и избежать рвоты.