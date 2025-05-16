5 продуктов, которые превратят ваш чай в "эликсир здоровья": попробуйте уже сегодня!

Чай - это не только согревающий напиток, но и настоящий кладезь пользы для здоровья. Но его свойства можно усилить, если добавить несколько простых, доступных ингредиентов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что именно стоит класть в чашку чая, чтобы укрепить иммунитет, снять стресс или улучшить пищеварение.
Шеф-повар и диетолог Джеки Ньюджент рассказала, что мята помогает расслабиться, уменьшает стресс и тревожность. Ее аромат действует успокаивающе на нервную систему.
К тому же она способствует выделению желчи и уменьшает спазмы в кишечнике. Это помогает при вздутии, тяжести в желудке или тошноте.
Также эфирные масла мяты, особенно ментол, помогают очищать дыхательные пути и облегчают дыхание при простуде или аллергиях.
Другие исследования показали, что ментол в мяте имеет успокаивающий эффект, который может помочь уменьшить стресс.
Сладость фруктов - далеко не единственная их польза. Настаивание чая с фруктами также добавит клетчатки, витаминов и антиоксидантов.
Все фрукты добавят много антиоксидантов, особенно сезонные и на пике спелости, пищевой ценности и вкуса. Лучшие варианты - черника с черным чаем, персики с белым чаем и манго с зеленым.
Ароматы фруктов могут улучшать настроение, уменьшать стресс и способствовать расслаблению (например, мята с лимоном или яблоко с корицей).
Как апельсиновая, так и лимонная цедра, а также их сок не только усиливают вкус чая, но и имеют потенциальную пользу для здоровья. Добавление лимонного сока в чашку чая обеспечит организм витамином С - мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами.
Также кожура цитрусовых обеспечит полифенолами, витамином С и приятным ароматом.
Существуют исследования, которые связывают потребление цитрусовых со снижением риска рака легких и неврологическими преимуществами благодаря цитрусовым флавоноидам.
Чай (особенно черный или зеленый) содержит танины, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. Молоко уменьшает этот эффект, обволакивая желудок и делая напиток более мягким.
Молоко смягчает вкус чая, особенно если он очень крепкий или терпкий.
Молоко содержит полезные вещества: белок, кальций, витамины группы B. Поэтому это немного повышает питательную ценность напитка.
Согласно исследованию, кроме уменьшения горечи чая, молоко может уменьшить его влияние на зубы.
Имбирный чай - популярное средство для улучшения пищеварения. Даже если у вас нет пакетика имбирного чая, добавление немного имбирного порошка, экстракта или свежего имбиря обеспечит преимущества для здоровья.
Лучше всего пить чай, настоянный на имбире, чтобы потенциально облегчить проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Имбирь также обладает противовоспалительными, антимикробными и противоканцерогенными свойствами.
Кроме того, если вас тошнит, то чашка чая с имбирем может помочь приглушить симптомы. Имбирь в чае также может улучшить пищеварение, избежать расстройства желудка и избежать рвоты.
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При написании материала использовались следующие источники: Everyday health и Рlumde luxe.