5 продуктов, которые лучше всего поддерживают здоровье почек. Вот что нужно регулярно есть

Лосось

Лосось богат Омега-3 жирными кислотами, они обладают противовоспалительными свойствами, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. Потребление жирной рыбы, в частности лосося, может снизить уровень холестерина, что уменьшает риск заболевания почек.

Кроме того, лосось является отличным источником белка, содержащего незаменимые аминокислоты, жизненно важные для общего здоровья и работы мышц.

Капуста кале

Капуста кале наполнена витаминами, минералами и антиоксидантами, в частности, витамином К, который имеет решающее значение для свертывания крови и прочности костей.

Благодаря низкому содержанию калия капуста кале подходит людям с заболеваниями почек, которым необходимо ограничить потребление калия. Включение листовой капусты в ежедневный рацион может помочь регулировать работу почек и улучшать общее самочувствие.

Чеснок

Чеснок известен своими целебными свойствами на протяжении веков. Он содержит алицин, который оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие.

Регулярное употребление чеснока помогает снизить артериальное давление, предотвратить болезни сердца, связанные с повышенным уровнем холестерина, и защитить почки. Добавление чеснока в ваши блюда не только улучшает вкус, но и обеспечивает дополнительную защиту от заболеваний почек.

Черника

Черника богата витаминами и минералами, содержит антиоксиданты, такие как антоцианы, которые уменьшают воспаление и защищают от окислительного стресса. Эти маленькие ягоды также имеют низкое содержание натрия, калия и фосфора, что делает их пригодными для людей с проблемами почек. Включение черники в ваш рацион может помочь регулировать артериальное давление и предотвратить развитие камней в почках.

Киноа

Цельное зерно киноа, не содержащее глютена, богатое белком, клетчаткой, железом и магнием, а также другими важными питательными веществами.

Кино имеет низкое содержание калия и фосфора, что делает его хорошей альтернативой для людей, имеющих проблемы с почками. Его высокое содержание клетчатки помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способствует пищеварению. Превращение киноа в основной источник энергии вместо других углеводов может принести пользу здоровью почек.

Список полезных продуктов составил уролог Пракаш Чандра Шетти.