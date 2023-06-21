5 продуктов, которые нельзя хранить на дверце холодильника: испортятся очень быстро

Яйца

Такому продукту нужна стабильная температура, поэтому рекомендуется класть их на верхнюю полку. Также нельзя хранить на дверце холодильника домашние соусы, приготовленные на основе яиц (например, майонез).

Шоколад

Продукт рекомендуется хранить только при комнатной температуре

Оптимальное место для хранения шоколада - сухое, но при этом прохладное. Если положить шоколад в холодильник, то на нем могут образоваться пузыри, которые окажут влияние на его аромат и вкус.

Фрукты и овощи

Овощи и фрукты следует хранить в отдельных контейнерах, которые находятся в нижней части камеры. Она, как правило, отделена от общей части прозрачным стеклом и оборудована специальными лотками.

К тому же не рекомендуется снимать эту полку-стекло, потому что она позволяет поддерживать определенную влажность в емкостях и тем самым способствует сохранению свежести фруктов и овощей.

Овощи храните только в специальных контейнерах на дне холодильника.

Молоко

Молоко есть практически в каждом холодильнике, но очень много людей допускают одну ошибку. А именно хранят молоко на дверце холодильника.

Однако такое расположение в холодильнике молока не подходит. Дело в том, что температура на дверце для молока не соответствует условиям его хранения.

Из-за частых колебаний (открывание-закрывание дверцы), молоко подвергается постоянным изменениям температуры.

Молоко лучше всего поставить вглубь холодильника. Только там продукт будет храниться столько, сколько указано на упаковке.

Сырое мясо

Для мяса также не стоит выбирать дверцу холодильника. Если вы собираетесь употреблять морепродукты или мясо в ближайшее время - поместите эти продукты на нижние полки.

Не переполняйте холодильник

Слишком много пищи, да еще около друг друга, ограничивает циркуляцию воздуха, что в конечном итоге может повлиять на то, как долго ваши продукты будут оставаться свежими.