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5 проблем с Telegram, которые всех раздражают: как их исправить

Причины, по которым вы можете захотеть прекратить использование Telegram (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

С Telegram связано множество возможностей и преимуществ, но как и в любом другом приложении, существуют определенные проблемы, которые могут вызывать раздражение у пользователей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о проблемах с Telegram, которые раздражают больше всего.

При подготовке материала использовались следующие источники: MakeUseOf, Reddit, GitHub.

Недостаточная конфиденциальность

Одной из наиболее обсуждаемых проблем Telegram является недостаток конечного шифрования для всех сообщений, что может вызывать беспокойство у пользователей относительно конфиденциальности и безопасности их переписки.

Решением этой проблемы может быть внедрение опции конечного шифрования для всех сообщений или добавление дополнительных функций для обеспечения более высокого уровня конфиденциальности.

Спам и боты

Многие пользователи сталкиваются с проблемой спама и ботов в Telegram, которые могут загромождать их чаты и уведомления. Для решения этой проблемы Telegram может внедрить более эффективные алгоритмы фильтрации спама и улучшить систему борьбы с ботами, например, путем внедрения более строгих правил для создания и использования ботов.

Проблемы с мобильным приложением

Некоторые пользователи могут столкнуться с проблемами при использовании мобильного приложения, такими как медленная загрузка, зависание или вылеты. Для решения этой проблемы Telegram может выпустить обновления приложения, которые исправят ошибки и улучшат производительность.

Приглашение в группы и каналы

В Telegram последнее время набрал популярность новый вид спама, когда вас добавляют в огромное количество разных групп и каналов.

Раздражает это настолько сильно, что не передать словами. На фоне обычных рекламных сообщений это смело можно называть новым видом пыток. Представьте, потом из всех этих групп и каналов придется удаляться. Но можно раз и навсегда решить эту проблему:

Откройте Телеграм и перейдите в настройки. Затем выберите раздел “Конфиденциальность”. В блоке “Конфиденциальность” выберите “Группы и каналы”.

Там вы можете гибко настроить, кто из пользователей может вас добавлять в группы и каналы. Лучше выставить “Мои контакты”. Тогда любой человек из вашей телефонной книги сможет добавить вас куда надо. С другой стороны, вы можете запретить приглашение в группы конкретному пользователю.

Реклама и план подписки

Такие приложения, как Telegram, должны каким-то образом зарабатывать деньги, особенно потому, что они масштабируются для обслуживания сотен миллионов пользователей. В большинстве случаев приложения монетизируются за счет показа рекламы, и Telegram не является исключением.

В конце 2021 - начале 2022 года Telegram начал размещать рекламу в своем приложении. Эти объявления не появляются в личных сообщениях или групповых чатах. Вместо этого они ограничены общедоступными каналами с более чем 1000 подписчиков и появляются только в определенных регионах.

В июне 2022 года Telegram представил Premium. Это дополнительная услуга подписки, которая дает вам дополнительные возможности. К ним относятся удвоение лимита размера загружаемого файла, предоставление уникальных стикеров, возможность создавать больше папок для организации чатов и удаление рекламы.

У нас также есть материал о том, как добавить второй аккаунт в Telegram и использовать их на одном устройстве.

Читайте также, как убрать сторис в Telegram, которые многих раздражают.

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