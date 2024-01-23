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5 принципов беговых тренировок, которые точно дадут желаемый результат

Как правильно бегать, чтобы добиться результата (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Бег является одним из лучших вариантов похудения и поддержания хорошей физической формы. Но для того, чтобы добиться результата, нужно правильно тренироваться.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Базовые правила тренировки

"К этим базовым принципам беговых тренировок рано или поздно приходят все. Любому бегуну надо понимать, зачем он тренируется. Не важно, готовится ли он к Олимпийским Играм, чемпионату страны, исключительно заботится о своем здоровье или сбрасывает вес: бегун должен понимать принципы спортивной тренировки и строить свою спортивную или физкультурную жизнь в соответствии с ними. Иначе результат не увидеть", - говорит Голобородько.

Базовые принципы беговых тренировок можно свести к 5 положениям:

  • постоянство
  • постепенность
  • доступность
  • индивидуальность
  • вариативность

"Все успешные тренировочные программы базируются на этом. Пренебрежение хотя бы одним из этих принципов ведет в лучшем случае к отсутствию прогресса бегуна, а что гораздо - к травмам или чрезмерным тренировкам и прекращению занятий спортом", - говорит нутрициолог.

Постоянство

"В бегу нельзя ставить краткосрочные задачи. Необходимо мыслить годами, десятилетиями, а не неделями или месяцами. Если вам нужно достичь определенной цели в краткосрочной перспективе (сдать экзамен в вузе, например), то все равно эту ближнюю цель нужно вписать в общий контекст", - говорит Голобородько.

Если вы хотите сбросить вес перед летом, то стоит построить вашу тренировочную программу так, чтобы ваш вес колебался не больше, чем на пару кг, и тогда летом вы естественно похудеете, больше теряя воды на тренировках.

Нет смысла "собраться и пробежать 30 км в воскресенье", если это все, что вы делаете в течение всей недели. Неизмеримо лучше бегать по 30 минут постоянно, чем 30 км после дождя в четверг.

Постепенность

"Основное направление тренировок - от простого к сложному. Сначала вам нужно освоить плацдарм, на котором вы сейчас, и только потом вы можете двигаться дальше. На резком увеличении нагрузок "горят" многие атлеты и спортсмены-любители. Азарт - неотъемлемая часть спорта. Но холодная голова помогает этому азарту воплотиться в реальные достижения", - отмечает Голобородько.

Любое добавление новых упражнений или новых видов тренировок должно быть очень постепенным, тогда риск травм сводится к минимуму.

Доступность

Чрезмерные усилия - это разрушение. Все спортивные подвиги, которыми мы вполне заслуженно восхищаемся, подготовлены многолетними тренировками и не разрушительны почти всегда.

Индивидуальность

Нет одинаковых тренировочных планов, подходящих всем. Существуют методические основы тренировок, на которых базируются беговые программы, но каждый бегун должен постоянно прислушиваться к своему телу и адаптировать программы к себе.

"Нельзя скопировать беговой план чемпиона и стать чемпионом. Нельзя прочитать, как тренировалась какая-нибудь девушка и сбросила 7 кг за 7 недель и, скопировав ее тренировку, достичь ее результата. Надо понять и осмыслить суть тренировочного процесса и построить свою программу", - говорит эксперт.

Вариативность

Одна из самых распространенных ошибок бегунов - это однообразие тренировок.

"Человеческий организм обладает уникальной особенностью - способностью к адаптации. Тело привыкает к однообразной нагрузке и перестает на нее реагировать. Вариативности можно достичь даже внутри 400-метрового круга, но она должна быть в тренировках любого уровня", - объясняет Голобородько.

Поэтому следует менять скорость и дистанции.

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