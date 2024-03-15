5 причин сильной жажды, которые сигнализируют о проблемах со здоровьем

Обезвоживание

Обезвоживание означает, что вашему телу не хватает воды для выполнения обычных задач, и главным симптомом является жажда. Это может произойти по многим причинам, таким как физические упражнения, диарея, рвота и чрезмерное потоотделение.

Кроме желания пить другие признаки могут включать:

Моча темного цвета

Не нужно так часто мочиться

Сухость во рту

Сухая кожа

Чувство усталости или головокружение

Головная боль

Дети, страдающие обезвоживанием, также могут:

Когда они плачут, у них мало слез или вообще нет

Сухость, липкость во рту

Меньше ходите в туалет или у него меньше мокрых подгузников

Капризные и вялые

Сахарный диабет

Жажда, которую вы, кажется, не можете утолить, то, что врачи называют полидипсией, является одним из симптомов диабета. Когда у вас это заболевание, ваше тело не производит достаточное количество гормона инсулина или не использует его должным образом. Это влечет за собой накопление слишком большого количества сахара (так называемого глюкозы) в вашем теле.

Глюкоза в моче втягивает больше воды, поэтому вы мочитесь чаще. Поэтому ваше тело хочет восстановить утраченную жидкость.

Помимо жажды и частого посещения туалета, другие симптомы диабета включают в себя:

Затуманенное зрение

Чувство сильной усталости

Голод

Порезы и синяки, которые медленно заживают

Несахарный диабет

Несмотря на свое название, это состояние не связано с диабетом. Это случается, когда ваше тело не производит достаточно гормона, помогающего почкам контролировать количество воды в организме. Чрезмерная жажда является одним из основных симптомов.

Если у вас несахарный диабет, вы можете также иметь:

Обезвоживание

Частое желание писать

Сухость во рту

Когда у вас чувствуется сильная сухость во рту, это может вызвать жажду. Обычно это происходит потому, что железы в вашем рту производят меньше слюны. Вы можете получить это из-за лекарства, которое вы принимаете, лечения других заболеваний, таких как рак, синдром Шегрена, повреждение нервов головы и шеи или употребление табака.

Если ваши железы не производят достаточно слюны, у вас могут быть другие симптомы, такие как:

Неприятный запах изо рта

Изменение вкуса

Раздраженные десны

Помада прилипает к зубам

Густая, тягучая слюна

Проблемы с жеванием

Анемия

Анемия значит, что в вашем организме недостаточно здоровых эритроцитов. Некоторые люди рождаются с этим, а другие получают это позже в жизни. Это может быть вызвано многими факторами, в частности, болезнями, неправильным питанием или сильным кровотечением.

Легкая анемия, вероятно, не вызывает у вас жажды, но вы можете обнаружить, что вам захочется больше воды, если состояние станет серьезным.

Другие симптомы включают:

Головокружение

Чувство усталости и слабости

Бледная или желтоватая кожа

Ускоренный пульс

Потливость

Гиперкальциемия

Гиперкальциемия означает, что уровень кальция в крови выше нормы. Причины включают гиперактивность паращитовидных желез (гипопаратиреоз), другие заболевания (туберкулез, саркоидоз) и даже рак (легких, груди, почек, множественная миелома). Помимо жажды, симптомы гиперкальциемии могут включать:

Более частое мочеиспускание

Расстройство желудка

Тошнота и рвота

Запор

Боль в костях и мышечная слабость

Проблемы с мозгом: спутанность сознания, усталость и депрессия

Проблемы с сердцем (редко): учащенный пульс или пропуски ударов (аритмия) и другие проблемы с сердцем

Как можно утолить жажду?

Ответ зависит от того, что вызывает у вас такую жажду. Пить больше воды - хорошее начало. Но если вы не можете удовлетворить свою жажду, поговорите со своим лечащим врачом. Какова бы ни была причина, не просто живите с этим. Большинство состояний, вызывающих жажду, поддаются лечению.