5 причин сильной жажды, которые сигнализируют о проблемах со здоровьем

Жажда – это способ вашего тела сообщить вам, что ему не хватает воды, нужной для нормальной работы. Это нормально, когда вы испытываете жажду при жаре или после интенсивной тренировки. А вот постоянное наполнение чашки водой без облегчения может сигнализировать об определенных проблемах со здоровьем.
Какие пять причин сильной жажды могут говорить о проблемах со здоровьем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.
Обезвоживание означает, что вашему телу не хватает воды для выполнения обычных задач, и главным симптомом является жажда. Это может произойти по многим причинам, таким как физические упражнения, диарея, рвота и чрезмерное потоотделение.
Кроме желания пить другие признаки могут включать:
Дети, страдающие обезвоживанием, также могут:
Жажда, которую вы, кажется, не можете утолить, то, что врачи называют полидипсией, является одним из симптомов диабета. Когда у вас это заболевание, ваше тело не производит достаточное количество гормона инсулина или не использует его должным образом. Это влечет за собой накопление слишком большого количества сахара (так называемого глюкозы) в вашем теле.
Глюкоза в моче втягивает больше воды, поэтому вы мочитесь чаще. Поэтому ваше тело хочет восстановить утраченную жидкость.
Помимо жажды и частого посещения туалета, другие симптомы диабета включают в себя:
Несмотря на свое название, это состояние не связано с диабетом. Это случается, когда ваше тело не производит достаточно гормона, помогающего почкам контролировать количество воды в организме. Чрезмерная жажда является одним из основных симптомов.
Если у вас несахарный диабет, вы можете также иметь:
Когда у вас чувствуется сильная сухость во рту, это может вызвать жажду. Обычно это происходит потому, что железы в вашем рту производят меньше слюны. Вы можете получить это из-за лекарства, которое вы принимаете, лечения других заболеваний, таких как рак, синдром Шегрена, повреждение нервов головы и шеи или употребление табака.
Если ваши железы не производят достаточно слюны, у вас могут быть другие симптомы, такие как:
Анемия значит, что в вашем организме недостаточно здоровых эритроцитов. Некоторые люди рождаются с этим, а другие получают это позже в жизни. Это может быть вызвано многими факторами, в частности, болезнями, неправильным питанием или сильным кровотечением.
Легкая анемия, вероятно, не вызывает у вас жажды, но вы можете обнаружить, что вам захочется больше воды, если состояние станет серьезным.
Другие симптомы включают:
Гиперкальциемия означает, что уровень кальция в крови выше нормы. Причины включают гиперактивность паращитовидных желез (гипопаратиреоз), другие заболевания (туберкулез, саркоидоз) и даже рак (легких, груди, почек, множественная миелома). Помимо жажды, симптомы гиперкальциемии могут включать:
Ответ зависит от того, что вызывает у вас такую жажду. Пить больше воды - хорошее начало. Но если вы не можете удовлетворить свою жажду, поговорите со своим лечащим врачом. Какова бы ни была причина, не просто живите с этим. Большинство состояний, вызывающих жажду, поддаются лечению.
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