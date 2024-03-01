5 причин посмотреть фильм "Цензорка", который наделал шума в Европе

Причина 1: участие Украины в производстве

Фильм создан в копродукции Украины, Словакии и Чехии. Украинским продюсером выступил Денис Иванов, работавший с такой лентой как "Носорог" Олега Сенцова.



Кадр из фильма "Цензорка"

Причина 2: документальная база

"Цензорка" опирается на материал из реальных историй заключенных женщин, живущих в Одесской исправительной колонии № 74 - одной из двух украинских тюрем, где могут отбывать наказание беременные и матери с новорожденными детьми.

В ленте сыграли женщины с реальным опытом заключения и работницы колонии. Главную роль исполнила профессиональная актриса Марина Климова ("Погані дороги"), а в одном из эпизодов можно увидеть Вячеслава Довженко ("Кіборги", "Дільничний з ДВРЗ"). Цензорку воплотила настоящая сотрудница колонии Ирина Кирьязева.

Причина 3: одобрение критиками

Еще с Венецианского кинофестиваля, где фильм получил приз за лучший сценарий в секции "Горизонты", критики и кинокритики профильных изданий одобрительно приняли "Цензорку".

Они отмечают, что "сценарий усеян едва броским абсурдным юмором" (Vatiety) и подчеркивают, что "самым сильным элементом фильма является его визуальная эстетика" (Deadline).

Кадр из фильма "Цензорка"

Причина 4: мировые награды

Мировая премьера состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где фильм получил Приз за Лучший сценарий.

Также лента получила:

награду "Серебряный Хьюго" за Лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго

награду арабских критиков за европейский фильм на Каирском международном кинофестивале

Гран-при Международного кинофестиваля Les Arcs во Франции.

На родине авторов фильм победил в четырех номинациях Национальной кинопремии "Солнце в сетке" (Slnko v sieti): за Лучшие игровые фильмы, режиссуру, сценарий и главную женскую роль - последней наградой отметили украинку Ирину Кирьязеву, которая не является профессиональной актрисой.

Кроме этого картина получила номинацию на Премию Европейской киноакадемии в категории European Discovery 2022 – Prix FIPRESCI - приз, которым награждают дебюты.

Причина 5: женские истории

Фильм выходит в прокат накануне Дня защиты прав женщин и рассказывает о женских судьбах, которые, несмотря на трудности и вызовы, думают о будничном и испытывают сложные, но теплые чувства к своим детям.

Режиссеру удалось воспроизвести не просто мир, населенный женщинами, но и передать его красоту, мелодраматичность и глубокую чувствительность как со стороны матерей, так и со стороны цензорок.



