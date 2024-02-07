5 правил от гинеколога для обеспечения женского здоровья. Вот что нужно делать

Проходите регулярный скрининг

"Раз в год обязательно проходите скрининг шейки матки: цитология шейки матки (пап-тест), кольпоскопия и проверку на вирус папилломы человека", - советует гинеколог.

Заботьтесь о безопасном сексе

"Безопасный секс - это об использовании презервативов и КОК с целью контрацепции. Идеально, если оба партнера обследованы на инфекции, передающиеся половым путем", - подчеркивает Арендар.

Откажитесь от средств "поддержания" ph влагалища

"Для интимной гигиены женщине не нужны никакие средства поддержки ph влагалища, что активно рекламируются. Вода - это лучшее, что может быть", - объясняет врач.

Также она советует отказаться от ежедневных прокладок, спринцеваний, которые нарушают состав микрофлоры влагалища и провоцируют бактериальный вагиноз и молочницу.

Ежегодно проходите скрининг молочных желез

"Раз в год необходимо проводить профилактическое ультразвуковое обследование молочных желез. После 40 лет вместо УЗИ рекомендуется маммография", - говорит Арендар.

Обращайтесь только к доказательному врачу

"Доказательный врач не будет лечить вам уреаплазму, "прижигать" эрозию, не назначит БАДы для лечения гинекологических заболеваний, не будет оперировать функциональные кисты яичников", - говорит гинеколог.