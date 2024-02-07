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5 правил від гінеколога для забезпечення жіночого здоров'я. Ось що треба робити

Як підтримувати жіноче здоров'я у належному стані (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Підтримувати жіноче здоров'я у належному стані допоможуть регулярні скринінги організму, а також правильний догляд за інтимною зоною.

Про те, яких правил варто дотримуватись жінкам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога Олени Арендар в Instagram.

Проходьте регулярний скринінг

"Раз на рік обов‘язково проходьте скринінг шийки матки: цитологія шийки матки (пап-тест), кольпоскопія та перевірку на вірус папіломи людини", - радить гінеколог.

Дбайте про безпечний секс

"Безпечний секс - це про використання презервативів та КОК з метою контрацепції. Ідеально, якщо обидва партнери обстежені на інфекції, що передаються статевим шляхом", - наголошує Арендар.

Відмовтесь від засобів "підтримання" ph піхви

"Для інтимної гігієни жінці не потрібні жодні засоби підтримання ph піхви, які активно рекламуються. Вода - це найкраще, що може бути", - пояснює лікар.

Також вона радить відмовитись від щоденних прокладок, спринцювань,  які порушують склад мікрофлори піхви і провокують виникнення бактеріального вагінозу та молочниці.

Щорічно проходьте скринінг молочних залоз

"Раз на рік необхідно проводити профілактичне ультразвукове обстеження молочних залоз. Після 40 років замість УЗД рекомендується мамографія", - каже Арендар.

Звертайтесь тільки до доказового лікаря

"Доказовий лікар не буде лікувати вам уреаплазму, "припікати" ерозію, не призначить БАДи для лікування гінекологічних захворювань, не буде оперувати функціональні кісти яєчників", - говорить гінеколог.

 

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