5 распространенных ошибок водителей, приводящих к быстрой поломке коробки передач

Резкие рывки

Резкий старт может существенно навредить автомобилю. К тому же именно автоматическая трансмиссия хуже всего откликается на такую форму эксплуатации. Страдает гидротрансформатор, который стоит дорого.

Быстрая парковка

Активировать функцию Parking на коробке автомат можно только после того, как автомобиль полностью остановится. Некоторые водители дергают рычаг еще до того, как машина станет.

Если часто так делать, то может повредиться "зуб", который удерживает трансмиссию в состоянии блокировки.

Использование "нейтралки" в пробках

Эта ошибка очень популярна. В частности, часто водители используют нейтральную передачу даже без повода.

От таких действий горючее не экономится, но только изнашиваются элементы коробки.

Неправильная парковка авто на спуске

Еще одна ошибка, которая может привести к дорогостоящему ремонту, причем не только коробки. В частности, нельзя парковать авто при даже маленьком спуске на нейтральной передаче.

Все потому, что подобное использование очень быстро изнашивает валы коробки передач.

Буксировка

Буксировка - вещь чрезвычайная. Однако, у "автомата" более щепетильная установка, чем у "механики". Любая попытка буксировки или использования прицепа может плохо закончится для такого автомобиля.

Основные ошибки водителей во время движения

Отсутствие ремня безопасности

Такие ремни могут спасти от тяжелых последствий аварии. Даже если вы непревзойденный водитель, неприятность всегда может случиться не по вашей вине, тогда единственной ошибкой, которая может стоить жизни будет отсутствие ремня безопасности.

Не соблюдение дистанции

Некоторые водители не следят за движением других транспортных средств и не сохраняют безопасное расстояние. Поэтому может возникнуть непредсказуемая ситуация.

Превышение скорости

Классика жанра, однако это часто становится причиной аварий. Чем быстрее вы едете, тем хуже будут последствия в случае ДТП. Следует соблюдать правила и следить за знаками на дороге.

Недостаточная внимательность

Во время езды следует сосредотачиваться на дороге и быть внимательным, даже если у вас уже есть многолетний опыт. Нельзя отвлекаться, чтобы совершить звонок, отписать СМС или прочитать новость.

Неправильное использование зеркал

Зеркала - это не просто украшение в автомобиле, а полезный инструмент. С помощью них вы можете видеть, что происходит вокруг. Они должны быть чистыми и занимать правильное положение.