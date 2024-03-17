5 пород собак, которые навсегда исчезли: как выглядели животные и почему они вымерли

Аргентинская полярная собака

Эту длинношерстную породу вывели в армии Аргентины для работы в качестве ездовых собак на антарктических базах страны. Собака появилась после скрещивания сибирского хаски, аляскинского маламута, маньчжурского шпица и гренландской собаки. Создание международного договора об Антарктике заставило Аргентину вывезти всех собак из континента, поскольку они являлись экзотическим видом.

После этого армия прекратила программу разведения этой породы, а оставшихся собак перевезли в Патагонию, где большинство из них подверглось болезням, поскольку вся жизнь в Антарктиде вдали от других собак привела к тому, что они потеряли естественный иммунитет к обычным собачьим заболеваниям. Порода вымерла в 1994 году.

Эта порода просуществовала менее полувека (фото: Wikipedia)

Альпийский мастиф

Эта порода - предок современных мастифов и сенбернаров, известная в Западных Альпах из Средневековья. Иногда утверждается, что эта порода происходит от собак, ввезенных в этот район римлянами.

Эти собаки были огромными и могли весить до 150 кг. Их использовали для спасения людей, попавших под снежную лавину. Животные обладали прекрасным обонянием и могли легко найти человека под завалами.

Названия "альпийский мастиф" и "сенбернар" использовались в качестве синонимов в начале XIX века, но это два разных типа собак. С годами селекционеры вывели из этой породы чистокровную собаку, известную как сенбернар. Они попали в широкую популяцию, а первоначальное разнообразие в чистом виде исчезло.

Так выглядел альпийский мастиф (фото: Wikipedia)

Староанглийский бульдог

Эту британскую породу специализированных маленьких мастифных собак вывели в XVI веке для травли быков. Запрет большинства кровных видов спорта в 1835 году привел к упадку породы, хотя некоторые из них были сохранены как собаки-компаньоны и были выведены в современного бульдога.

Староанглийский бульдог имел острые уши и отличался храбростью.

Бульдог был невысок ростом, имел широкую голову, короткий нос, а его нижняя челюсть выступала за верхнюю, что придало ему яростный и неприятный вид.

Староанглийский бульдог является предком современного бульдога (фото: Wikipedia)

Бельгийский мастиф

Бельгийский мастиф использовался в Нидерландах в качестве тягловой собаки. Это была большая мощная собака с гладкой шерстью и купированным хвостом. Его роль стала ненужной в ХХ веке и считается, что он вымер.

Ростом эти собаки были от 69 до 78 сантиметров и весили от 45 до 50 кг. Это была мускулистая порода и с толстым костяком, с большой головой и толстой шеей. Их хвосты обычно были купированы, это уберегало их от повреждения во время тяги тележек. Шерсть у бельгийского мастифа была короткая, гладкая. Она обычно была свайного (бледно-желтого) или тигрового цвета, также могла быть темная окраска с белыми пятнами.

По характеру бельгийский мастиф описывается как неутомимый работник с мощными защитными инстинктами. Они были не особенно дружны к кому-нибудь, кроме своих хозяев.

Бельгийский мастиф исчез в ХХ веке (фото: Wikipedia)

Брак Дюпюи

Эта французская порода известна своей скоростью по сравнению с другими французскими породами. Это были охотничьи собаки, которые могли пробежать длинную дистанцию и имели отличную выносливость. Порода вымерла в 1960-х годах.

Брак Дюпюи имел длинную тонкую голову и тело, напоминавшее гончих собак. Рост этих животных достигал от 65 до 69 сантиметров. Окраска шерсти преимущественно была белой с темно-коричневыми пятнами. Эта порода была мало известна за пределами Франции и даже в пределах страны была очень редкой.

Порода Брак Дюпюи исчезла в 60 годах прошлого века (фото: Wikipedia)