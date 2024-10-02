5 ошибок, которые затянут перебирание вещей

Отсутствие плана

Отлично иметь план, прежде чем начинать уборку. Методы уборки могут помочь разработать стратегию работы, обеспечить порядок, а также придать вам уверенность.

Например, если вы наводите порядок только в одной комнате, можно попробовать начинать с верхних полок, переходя к нижним.

Однако, если вы собираетесь навести порядок во всем доме, может понадобиться более действенный метод - как, например, такой, по которому оставляют только те предметы, которые "приносят радость", а со всем остальным следует проститься.

Не выделять достаточно времени

В зависимости от размера вашего проекта по наведению порядка он может занять от нескольких часов до нескольких дней работы. Не пытайтесь перебрать все вещи за один раз - в итоге вы поторопитесь с задачей и результат будет хуже.

Итак, перед началом уборки оцените его объем и запланируйте работу, предусмотрев время на перерывы для отдыха. Если это займет определенное время, убедитесь, что вы не начинаете уборку, когда она может нарушить повседневную жизнь.

К примеру, не разбирайте свой гардероб в воскресенье вечером, прежде чем вам понадобится доступ к нему в течение рабочей недели. Лучше воспользуйтесь любыми другими свободными днями.

Начинать с сентиментальных вещей

Сентиментальные вещи, такие как фотографии и детская одежда - одни из самых сложных для уборки. Это потому, что они вызывают у нас много эмоций, что делает их более ценными, и с ними трудно расстаться.

Именно поэтому эксперты по организации пространства соглашаются, что никогда не стоит начинать уборку с сентиментальных вещей - скорее всего, вам понадобится достаточно много времени, чтобы добиться какого-либо прогресса.

Перебирать фотографии и письма может быть как весело, так и немного грустно, но одно можно сказать точно: если вы начнете с них, то точно застрянете в памяти и, возможно, никогда не дойдете до уборки чего-нибудь другого.

Неправильный порядок уборки

Рекомендуют начинать перебирание вещей с больших предметов мебели, а затем переходить к меньшим.

Так вы скорее увидите результат своей работы. Также предлагают работать с категориями в следующем порядке: одежда, книги, бумаги и, наконец, сентиментальные вещи.

Работая с категориями, а не комнатами, вы сможете увидеть полную картину того, чем владеете, что облегчит принятие решений о том, что оставить.

Лучший порядок будет разным для разных людей, но лучше всего начать с простейших вещей, чтобы поддерживать мотивацию, и тех областей, которые будут иметь наибольшее влияние на ваш день.

Попытки оставить все вещи

Для многих из нас уборка - не самое приятное дело, но есть способы сделать его более полезным. Помните, что все, что вы отдаете, не пропадает зря, а служит кому-то другому.

Так вещи будут иметь большую ценность, чем просто лежать в шкафу без дела. Лучше избегать мышления "а что если понадобится"; это может быть полезно для предметов, которые могут понадобиться нам в чрезвычайной ситуации однажды, но обычно такое представление касается слишком большого количества вещей.

Подумайте, когда вы последний раз пользовались этой вещью и знали ли вы о ее существовании заранее - если нет, то, скорее всего, она не будет пропущена.