5 коварных вещей, которые могут вызвать рак: среди них - гриль!

Исследование рака, на которое было потрачено миллиарды, обнаружило пять вещей, которых людям следует избегать, чтобы иметь наилучшие шансы уменьшить риск развития рака.

Заведующий гематологическим отделением Комплексного онкологического центра Сильвестра во Флориде, доктор Миккаэль Секерес рассказал, что даже напитки, которые считаются более полезными, чем алкоголь, могут увеличить риски и потенциально привести к раку горла.

Гриль

Приготовление на гриле такого мяса, как говядина, птица, рыба или свинина при высоких температурах образует гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды - группы химических соединений, которые известны как мутагенные и потенциально канцерогенные.

Это происходит, когда мясные белки реагируют на тепло, а жир и сок капают на поверхность огня, вызывая пламя и дым.

Недавние исследования показывают, что химические вещества, образующиеся этим мясом, вызывают вредное воспаление и окислительный стресс, нарушение баланса между антиоксидантами, которые борются с болезнями, и вредными свободными радикалами, которые атакуют клетки и ткани.

Доктор Секерес ограничивает потребление мяса, приготовленного на сильном огне, одним разом в месяц.

"Меньше приготовления на гриле - это лучше, и каждый из нас должен определить собственную толерантность к риску рака, решая, как часто употреблять мясо, приготовленное на гриле", - добавил он.

Чрезмерно горячие напитки

Исследование, проведенное в Китае, показало, что люди, которые пили горячий чай - более 60 градусов Цельсия и по крайней мере один алкогольный напиток ежедневно, имели в пять раз более высокий риск рака пищевода, чем те, кто этого не делал.

Считается, что напитки с температурой выше 60 градусов Цельсия повреждают клетки пищевода, если чай употреблять несколько раз в день в течение лет.

Химическое выпрямление и краски для волос

Краска для волос и химические выпрямители содержат формальдегид - доказанный канцероген для человека и фталаты - токсичные химические вещества, используемые для того, чтобы сделать пластик более гибким и прочным.

Они также являются эндокринными химическими веществами, то есть имитируют гормоны организма и препятствуют выработке естественных гормонов, таких как эстроген и тестостерон.

Исследование 2022 года показало, что использование любых средств для выпрямления волос в течение предыдущего года приводит к повышенному риску развития рака матки.

Курение кальяна

Курение кальяна предполагает сжигание ароматизированного табака с углем, а затем вдыхание табачного дыма с помощью трубки. Вода фильтрует дым, что заставляет многих ошибочно считать, что это полезнее, чем курение сигарет.

Кальянный дым содержит много вредных химических веществ, включая смолу, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены, вызывающие рак.

Доктор Секерес сказал, что курильщики кальянов подвергаются воздействию большего угарного газа, чем люди, которые курят сигареты.

Татуировки

Шведское исследование показало, что люди с татуировками имеют на 21% более высокий риск развития рака, чем люди без нее. Татуировки связывают с типом рака лимфатической системы - лимфомой.

Точный список химических веществ зависит от марки чернил, но обычно там есть синтетические молекулы, стабилизаторы и тяжелые металлы, такие как кадмий, который связывают с повреждением почек, заболеваниями костей, заболеваниями легких и повышенным риском некоторых видов рака.

По словам исследователей, краситель может вызвать хроническое воспаление, что приводит к аномальному росту клеток и повышенному риску рака.