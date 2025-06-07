5 парфюмерных новинок для женщин на лето, которые очаруют красотой

Лето - это идеальное время для обновления своего парфюмерного гардероба. В этом сезоне ведущие парфюмерные дома представили настоящие шедевры, которые очаруют своей красотой и заставят каждого оборачиваться вам вслед

РБК-Украина (проект Styler) собрал 5 самых ярких парфюмерных новинок для женщин, которые идеально подходят для лета и обещают стать вашими любимыми спутниками в теплое время года.

Maison Margiela Never Ending Summer

Представьте себе беззаботный летний день, который никогда не заканчивается. Именно такое ощущение дарит новый аромат от Maison Margiela Never Ending Summer. Этот унисекс-парфюм, идеально подходящий и для женщин, является настоящим воплощением мечты о теплом солнце и бескрайних пляжах.

Аромат открывается яркими цитрусовыми нотами - свежестью бергамота и сочного грейпфрута, мгновенно поднимающими настроение. В сердце расцветает нежный жасмин, дополненный морскими аккордами, которые создают ощущение легкого бриза. База из теплого мускуса и нежных древесных нот дарит аромату стойкость и глубину, оставляя на коже ощущение солнечного тепла.

Это идеальный выбор для тех, кто стремится сохранить ощущение летней беззаботности на протяжении всего сезона.

Penhaligon's Finley

Британский бренд Penhaligon's всегда ассоциировался с изысканностью и традициями, и их новинка Finley не стала исключением. Этот аромат - это ода элегантности и свежести, идеально подходящая для теплого лета.

Finley встречает вас яркими и прохладными нотами зеленого чая и мяты, создавая ощущение утренней росы в ухоженном английском саду. Сердце аромата раскрывается нежным букетом белых цветов и цветов апельсина, добавляя композиции женственности и легкости.

Завершают композицию теплые и уютные аккорды сандала и амбры, придающие аромату стойкость и шлейф.

Louis Vuitton Pacific Chill

Louis Vuitton продолжает удивлять своими ароматами, и Pacific Chill - это настоящий взрыв свежести и экзотики, который перенесет вас на побережье Тихого океана. Этот парфюм воплощает ощущение прохладного бриза и ярких цветов тропических фруктов.

Композиция открывается динамичными нотами черной смородины, которая добавляет фруктовой терпкости, и свежестью цитрона. Сердце аромата расцветает необычным сочетанием семян амбретты и апельсинового цвета, создающим неповторимое цветочное облако.

Шлейф из теплых кедровых и амбровых нот закрепляет этот освежающий аккорд. Pacific Chill идеально подходит для жаркой погоды, даря ощущение легкости, свободы и беззаботного отдыха.

Nishane Wulong Cha

Турецкий нишевый бренд Nishane славится своими многогранными и стойкими ароматами, и Wulong Cha является ярким примером их мастерства. Этот унисекс-аромат, который очень популярен среди ценителей свежих композиций, идеально подходит для лета.

Wulong Cha открывается невероятной свежестью бергамота, апельсина и мандарина, создавая ощущение утренней росы на цитрусовых рощах. Но настоящей "звездой" является нота улун чая, которая добавляет аромату глубины, травяной терпкости и элегантности, отсылающей к древним азиатским традициям.

В базе чувствуется легкий намек на мускус и инжир, что делает аромат стойким, но не тяжелым.

YSL Muse

YSL представил новый аромат Muse, который является воплощением современной, уверенной и свободной женщины. Этот парфюм - это смелое и яркое сочетание цветочных и фруктовых аккордов, идеально подходящих для летних вечеринок и дневных приключений. Muse раскрывается сочными нотами груши и мандарина, даря ощущение легкости и игривости.

Сердце аромата расцветает пышным букетом туберозы и жасмина, добавляя композиции чувственности и женственности. База из теплой ванили и глубокого кедра создает стойкий и магнетический шлейф.