5 попугаев разного размера, которых можно научить разговаривать

Попугайчики - одни из самых популярных домашних птиц благодаря их сообразительности, социальности и обучаемости. Некоторые виды попугаев могут даже впоследствии начать говорить, повторяя слова и фразы, что делает их веселыми компаньонами.

Волнистые попугайчики

Волнистые попугайчики (фото: Freepik)

Эта 20-сантиметровая птичка может быть миниатюрной, но ей принадлежат мировые рекорды за самый большой словарный запас среди птиц. Они могут выучить длинные и короткие фразы и даже научиться петь. Кроме этого, волнистые попугайчики не такие шумные, как некоторые другие болтливые птицы.

Со средней продолжительностью жизни 5-8 лет, эти умные птицы чрезвычайно социальные и любят проводить время со своими хозяевами.

Впрочем, хотя они нуждаются в пространстве и любят проводить время вне клетки, они также могут довольствоваться большой клеткой, пока семья днем на работе; а просмотр телешоу или прослушивание аудиокниг помогает им расширять свой словарный запас.

Корелла

Корелла (фото: Freepik)

Корелла - популярные домашние любимцы, и на то есть веские причины: они обычно кроткие и общительные. Они любят, когда их держат на руках и наслаждаются обществом людей.

Кореллы больше волнистых попугаев, достигают 30-33 сантиметров и весят 80-100 граммов. Впрочем, кореллы живут от 10 до 20 лет.

При постоянной социализации и обучении они могут стать достаточно болтливыми, изучив до 250 слов и фраз, а также насвистывать песенки. Однако, если вы ищете разговаривающую птицу (в отличие от трещащей и свистящей), лучше завести самца кореллы. Самки учатся разговаривать несколько хуже самцов.

Кольчатый попугай

Кольчатый попугай (фото: Freepik)

Кольчатые попугаи, также известные как индийские кольчатые попугаи или ожереловые попугаи, чуть больше предыдущих птиц в этом списке - вырастают до 40-42 сантиметров и весят до 115 граммов.

Кольчатые попугаи могут повторять целые предложения и имитировать многие звуки, которые они слышат. Их особенность состоит в том, что они способны запоминать не только отдельные слова, но и длинные фразы. Тон их голоса также достаточно ясен и понятен, что делает их интересными для обучения и общения.

Поскольку этим попугайчикам нравится изучать длинные фразы, повторение будет регулярным. В конце концов, кольчатым попугайчикам нужно убедиться, что все сказано четко и в правильном порядке.

Эта особенность делает кольчатых попугаев несколько более сложными в дрессировке. Они также могут быть несколько упрямыми и шумными, что создает сложности при содержании птиц в многоквартирном доме.

Какаду

Какаду (фото: Freepik)

Какаду - еще один большой вид попугаев, продемонстрировавший речевые способности в неволе. Эти птицы могут вырастать до 70 сантиметров, а весить - более 1 килограмма.

Хотя какаду трудно научить говорить, у этих птиц просто мягкий голос, чем другие попугаи, в зависимости от уровня их настроения во время разговора - иногда они могут говорить очень громко.

Владельцы какаду должны владеть навыками внимательного слушания, чтобы слышать и понимать те слова, которые говорят их птицы. Какаду также нуждаются в определенных ограничениях в общении в повседневной жизни, иначе тревога от разлуки из-за чрезмерной привязанности может привести к проблемам со здоровьем.

Амазонские попугаи

Амазонские попугаи (фото: Freepik)

Еще одна группа птиц, известная своими исключительными языковыми способностями - это амазонские попугаи или амазоны. Размеры амазонов составляют 25-45 сантиметров, а вес 390-450 граммов.

Эти птицы не только известны тем, что накапливают большой, удивительный словарный запас, но отличаются своей исключительной чистотой голоса.

В частности, желтоголовый амазон известен как лучший говорун среди амазонских попугаев. Кроме разговоров, амазонские попугаи прекрасно обучаются трюкам, что делает их интересными любимцами для тех, кто хочет завести разговаривающую птицу.