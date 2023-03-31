5 признаков лучшей любовницы. Найди свои совпадения

Ты позволяешь себе немного обнажения

Это правда, что фокус с отсутствующим нижним бельем работает. Здесь возможно много вариантов: например, надевая обтягивающую майку, "случайно" забыть бюстгальтер.

Скорее всего, на твою грудь будет смотреть не только он - но в этом-то и суть хода.

Ты не боишься открытых поз и света во время интима

Скажите "нет" выключенному свету и интиму под одеялом и вы уже на степень выше в шкале лучших любовниц.

Отдельная история - позы, которые нам самим почему-то кажутся пошлыми. А вот мужчин наоборот - эти позы их заводят.

Ты умеешь говорить о сексе

Да, ты говоришь вслух, когда тебе что-то не нравится, или хотелось бы чего-нибудь добавить, или изменить.

При этом говоришь правильно: не оскорбляя партнера и воздействуя на него посредством его языка любви.

Ты не стесняешься прикасаться к себе

Хорошая любовница не стесняется мастурбировать при партнере и вообще касаться своего клитора и вагины.

На самом деле, такие эпизоды мужчинам очень напоминают фильмы для взрослых и сильно возбуждают.

Ты открыта для ролевых игр

Хорошие любовницы говорят ролевым играм открыто да! Потому что, как показывает практика, мужчины очень даже любители поиграть в медсестру и пациента, учительницу и старшеклассника, или в начальника и секретаршу.