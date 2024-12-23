5 новогодних игр и развлечений, в которые можно играть всей семьей

"Удержи снежинку"

Для этой игры нужно сделать маленькие шарики из ваты, которые имитируют снежинки. Участники должны дуть на эти "снежинки", стараясь удержать их в воздухе как можно дольше. Побеждает тот, кто сумеет удержать "снежинку" больше всего времени, не давая ей упасть.

Все участники должны тщательно контролировать свое дыхание, стараясь не выдыхать слишком сильно, чтобы снежинка не слетела. Эта игра развивает дыхательную систему и приносит много радости.

Она особенно интересна для детей, ведь помогает им тренировать координацию и наблюдательность. Поэтому во время праздников этот простой, но очень эффективный конкурс станет отличным способом провести время с семьей.

"Мандариновые гонки"

Участники получают по мандарину и паре перчаток. Задача состоит в том, чтобы очистить мандарин от кожуры, не снимая перчаток, что значительно усложняет процесс. Побеждает тот, кто быстрее всех справится с этой задачей.

Однако, стоит отметить, что для участия в игре важно, чтобы каждый имел возможность использовать как минимум одну руку, ведь без этого задание будет выглядеть слишком сложным. Во время игры будет много смеха и веселья, ведь не каждый сможет быстро справиться с этой сложной, но интересной задачей.

Кроме того, эта игра поможет не только развлечься, но и настроиться на праздничную атмосферу, ведь мандарины являются символом Нового года для многих людей. Это отличная возможность сделать празднование более динамичным и активным.

"Наряди елку"

Разделите семью на две команды. Каждая команда должна по очереди подходить к елке и вешать на нее елочные украшения, при этом нельзя перемещать украшения, которые были уже повешены.

Побеждает команда, которая первой нарядила елку или украсила ее больше всех. Это не только веселая игра, но и отличный способ распределить обязанности и поощрить детей помочь в оформлении новогодней елки. Участники могут использовать любые украшения - от традиционных шаров до собственноручно сделанных поделок.

Игра стимулирует креативность и совместную работу в команде. Она также позволяет детям почувствовать себя важной частью праздничных приготовлений и приносит множество радостных моментов во время празднования.

Украшение елки - отличное дело для всей семьи (фото: Freepik.com)

"Верю или не верю?"

Подготовьте интересные факты о Новом годе и праздновании, как традиции в разных странах, исторические факты или легенды. Один участник зачитывает факт, а другие должны ответить, верят ли они в этот факт.

Например, можно узнать, что в Японии подарки на Новый год традиционно обвязывают красной лентой, или что во Франции праздничный ужин едят до полуночи, а не после. Другие игроки могут дискутировать, почему они верят или не верят в эти факты.

Эта игра не только развеселит, но и позволит узнать больше о традициях и истории праздника. Она особенно интересна тем, кто любит узнавать новое и учить интересные факты. Игра также помогает проводить время вместе, а соответственно, создает атмосферу единства и теплоты.

"Танцы с подарками"

Эта игра является отличным способом развлечь семью во время празднования. Участники по очереди танцуют под новогоднюю музыку с подарками в руках. Как только музыка останавливается, игроки должны передать подарок другому участнику, а тот - вернуть подарок обратно.

Все должны действовать быстро, а вот кто получит подарок последним, тот и станет победителем. Идеально подходит для веселых и неформальных празднований. Детям также понравится эта игра, ведь они могут двигаться под музыку и получать ощущение праздника.