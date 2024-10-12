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5 новых сериалов с "закрученным" сюжетом, которые можно посмотреть на одном дыхании

Свежие мини-сериалы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете сериал на вечер, то вам идеально подойдут истории, которые удалось полностью вместить в один сезон. К слову, в 2024 году таких лент получилось немало.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых мини-сериалов, которые можно "проглотить" до конца выходных.

"Сегун"

Сериал расскажет об английском моряке, который "застрял" на японском побережье. Поэтому он попадает на службу к феодалу и становится участником очень интересных событий. И эта кинолента будет интересной даже тем, кто не любит исторические "документалки".

 

"Режим"

В центре сюжета - королева, которая теряет власть. Она это понимает и делает все, чтобы не проиграть. Впрочем, ее режим не нравится людям. Главную героиню это не интересует, поэтому она буквально идет против всех.

 

"Под мостом"

Запутанная история будет держать вас в напряжении до последнего эпизода. Сериал расскажет о жестоких убийствах и писательнице, которая начинает писать книгу и узнает о большой тайне.

 

"Франклин"

А в этом сериале речь идет о Бенджамине Франклине. Лента достаточно драматичная, но при этом невероятно интересная. Она заставит вам отложить все неважные дела и с головой погрузиться в сюжет.

 

"Нам повезло"

Мини-сериал расскажет о польско-еврейской семье, страдающей от преследований во время Второй мировой. Некоторым ее членам придется бороться за жизнь в очень трудных условиях. А потом все они попытаются воссоединиться.

 

К слову, раньше мы уже называли 5 классных боевиков о машинах и гонках.

Кроме того, недавно стало известно, как сейчас выглядит Летисия из сериала "Тропиканка".

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