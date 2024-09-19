5 новых мини-сериалов, которые хочется досмотреть до конца. Вы будете в восторге

"Прекрасная пара"

Сериал с Николь Кидман и Лиевом Шрайбером увлечет вас и заставит не отрываться от экрана до самого финала. Сюжет интересный и неожиданный - накануне свадьбы происходит загадочная смерть, после которой все гости становятся подозреваемыми. Угадать, кто же убийца, очень тяжело.

"Настоящая любовь"

Драматический сериал расскажет о компании пожилых людей, придумавших очень необычный план. Друзья хотят не просто красиво уйти из этой жизни, но и отличиться неожиданной авантюрой. История заставит о многом задуматься и точно оставит интересное "послевкусие".

"Земля женщин"

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приятно поразила появлением в новом мини-сериале. В нем вы увидите историю женщины, которая должна бежать из страны вместе с матерью и дочерью. Все из-за мужа, который внезапно исчезает на фоне проблем и бросает ее в самый трудный момент.

"Презумпция невиновности"

Юридический сериал расскажет о прокуроре, заводящем служебный роман. И это полностью меняет его жизнь, но не к лучшему. Ложь и интриги загонят изменника в тупик, выбраться из которого очень тяжело.

"Семья Клипперсов"

Спортивная "документалка" расскажет о серьезном скандале, развернувшемся вокруг владельца "Лос-Анджелес Клипперс" из-за расистских высказываний. История очень поучительная и интересная, а непревзойденная игра актеров делает сериал еще круче.