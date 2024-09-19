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5 новых мини-сериалов, которые хочется досмотреть до конца. Вы будете в восторге

Сериалы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Мини-сериалы - настоящая находка для любителей интересных и крутых историй. Всего за день или два можно с головой погрузиться в сюжет, а потом еще долго наслаждаться приятным "послевкусием". И в этом году вышло немало историй, которые точно стоит посмотреть.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас пять новых сериалов, которые можно посмотреть за вечер.

"Прекрасная пара"

Сериал с Николь Кидман и Лиевом Шрайбером увлечет вас и заставит не отрываться от экрана до самого финала. Сюжет интересный и неожиданный - накануне свадьбы происходит загадочная смерть, после которой все гости становятся подозреваемыми. Угадать, кто же убийца, очень тяжело.

 

"Настоящая любовь"

Драматический сериал расскажет о компании пожилых людей, придумавших очень необычный план. Друзья хотят не просто красиво уйти из этой жизни, но и отличиться неожиданной авантюрой. История заставит о многом задуматься и точно оставит интересное "послевкусие".

 

"Земля женщин"

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория приятно поразила появлением в новом мини-сериале. В нем вы увидите историю женщины, которая должна бежать из страны вместе с матерью и дочерью. Все из-за мужа, который внезапно исчезает на фоне проблем и бросает ее в самый трудный момент.

 

"Презумпция невиновности"

Юридический сериал расскажет о прокуроре, заводящем служебный роман. И это полностью меняет его жизнь, но не к лучшему. Ложь и интриги загонят изменника в тупик, выбраться из которого очень тяжело.

 

"Семья Клипперсов"

Спортивная "документалка" расскажет о серьезном скандале, развернувшемся вокруг владельца "Лос-Анджелес Клипперс" из-за расистских высказываний. История очень поучительная и интересная, а непревзойденная игра актеров делает сериал еще круче.

 

К слову, раньше мы называли 5 интересных фильмов на вечер.

Кроме того, недавно стало известно, как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в "Сумерках".

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