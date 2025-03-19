5 новых книг для женщин, которые заставит смеяться, плакать и мечтать

"Сердце ведьмы" (Женевьева Горничек)

Этот роман - не просто мифологическое фэнтези, а история женской силы, любви и самопожертвования. Ангрбода, забытая богами ведьма, после наказания Одином убегает в глухие леса, где встречает Локи. Их союз становится судьбоносным: они рожают детей, которым суждено изменить мир. Однако даже в самых темных чащах невозможно спрятаться от судьбы. Отзывы читателей отмечают особую атмосферу романа, его чувственный язык и мощный эмоциональный заряд. Книга получила высокие оценки на Goodreads и вошла в список лучших дебютов по версии Amazon. Обложка книги

"Непрошеная гостья" (Софи Кинсела)

Новая книга от мастера легкого юмористического романа рассказывает о девушке Эффи, которая после развода родителей чувствует себя чужой в собственной семье. Когда дом детства выставляют на продажу, она решает тайно проникнуть на прощальную вечеринку, чтобы забрать ценную для нее вещь. Но вместо кукол Эффи находит неожиданные семейные тайны. Как всегда у Кинселы, история наполнена комедийными ситуациями, теплом и глубокими размышлениями об отношениях и самоидентичности. Обложка книги

"Первый венок. Женский альманах" (Наталья Кобринская, Леся Украинка, Елена Пчилка и другие)

Первое украинское женское литературное издание, вышедшее в 1887 году, стало историческим событием. Альманах объединил 17 авторов из Приднепровья и Галичины, которые писали об образовании, самореализации, правах женщин и месте украинки в обществе. Это издание стало манифестом феминизма своего времени, а сегодня возвращается к читателям, чтобы напомнить о многогранности женского опыта и силу слова. Обложка книги

"Амазонки Моссада: удивительные женщины в секретной службе Израиля" (Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль)

Документальная книга о женщинах-агентах, которые выполняли самые опасные миссии в истории израильской разведки. Они входили в доверие к высокопоставленным лицам, разоблачали террористов, спасали заложников и вели двойную жизнь, рискуя всем. Это истории смелости и ума, доказывающие: женщины в шпионаже могут быть даже эффективнее мужчин. Обложка книги

"Слово на букву "Ф". Базовая книга о правах женщин" (Ирина Славинская)

Это своеобразный путеводитель для тех, кто хочет разобраться в основах феминизма. Ирина Славинская доступно объясняет, что такое гендерное равенство, почему вопрос женских прав касается всех и как история этого движения влияет на современный мир. В книге есть как важные исторические факты, так и практические советы о том, как менять реальность вокруг себя. Обложка книги

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