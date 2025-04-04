5 неожиданных преимуществ жвачки, о которых никто не знает
Жевательная резинка - это не только освежающее дыхание, но и настоящий помощник для вашего здоровья! Оказывается, она обладает множеством полезных свойств, о которых мало кто знает.
О 5 неожиданных преимуществах жевательной резинки - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Улучшает концентрацию и память
Исследования показали, что жевание резинки может улучшить концентрацию внимания и кратковременную память. Это связано с увеличением притока крови к мозгу, что стимулирует его работу. Особенно эффективна жевательная резинка с мятным вкусом.
В частности, исследование, опубликованное в научном журнале "Physiological Behavior", показало, что жевание резинки во время выполнения заданий на память может улучшить результаты. Это связано с тем, что жевание стимулирует определенные участки мозга, ответственные за внимание и память.
Снимает стресс и тревогу
Жевание резинки помогает снизить уровень кортизола - гормона стресса. Ритмичные движения челюсти успокаивают нервную систему, помогая расслабиться и снять напряжение.
Исследование, опубликованное в журнале "Physiology & Behavior", показало, что жевание резинки может снизить уровень кортизола в слюне, что свидетельствует о снижении уровня стресса.
Улучшает пищеварение
Жевание резинки стимулирует выработку слюны, которая содержит ферменты, помогающие расщеплять пищу. Это особенно полезно после еды, поскольку помогает улучшить пищеварение и предотвратить изжогу.
В процессе жевания увеличивается выделение слюны. Это помогает очистить ротовую полость, нейтрализует кислоты и помогает предотвратить кариес. Увеличенное слюноотделение в процессе жевания помогает сбалансировать кислотность в пищеводе, облегчить симптомы кислотного рефлюкса.
Защищает зубы
Жевательная резинка без сахара стимулирует выработку слюны, которая нейтрализует кислоты, разрушающие зубную эмаль. Это помогает предотвратить кариес и сохранить здоровье зубов.
Американская ассоциация стоматологов утверждает, что во время жевания резинки без сахара в течение 20 минут после еды, увеличивает выделение слюны. Это помогает очистить ротовую полость, нейтрализует кислоты и помогает предотвратить кариес.
Помогает похудеть
Жевание резинки может помочь контролировать аппетит и уменьшить чувство голода. Это особенно полезно для тех, кто пытается похудеть или поддерживать здоровый вес.
Некоторые исследования показывают, что жевание резинки может помочь уменьшить чувство голода и потребление калорий. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих результатов.
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В материале использованы источники - Pubmed, Phc.org.ua.
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