5 самых стильных собак миниатюрного размера

Лхаса-апсо

Высота: 25-30 см

Вес: 5,5-8 кг

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Оба стиля требуют расчесывания, чтобы шелковистый мех не спутывался. Но если вы не планируете показывать лхазского апсо на выставках собак и не хотите купать его каждые две недели, то вам лучше рассмотреть короткую стрижку для такого любимца.

Шерсть этой собаки обязательно нужно полностью сушить после мытья. Если оставить ее мокрой, лхаса-апсо будут выглядеть ужаснее, чем перед купанием.

Как выглядит собака породы лхаса-апсо (фото: Википедия)

Пекинес

Высота: 15-25 см

Вес: 6-6.5 кг

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Обычный пекинес имеет двойную шерсть, которая длиннее шеи и головы и похожа на пышную гриву. Хотя их, безусловно, можно подстричь коротко, это следует делать редко, ведь частое подстригание может испортить окраску и текстуру шерсти такого любимца.

Независимо от того, длинная или короткая шерсть у пекинеса, ее нужно расчесывать несколько раз в неделю. Это имеет решающее значение для поддержания здоровья и красоты собаки.

Пекинес (фото: Википедия)

Йоркширский терьер

Высота: 17-22 см

Вес: 3-3.5 кг

Продолжительность жизни: 11-15 лет.

У йорков шерсть похожа на человеческие волосы. Из-за ее шелковистой текстуры, чтобы сохранить внешний вид, ее необходимо расчесывать ежедневно и купать еженедельно.

А чтобы избежать глазных инфекций или проблем со зрением, нужно собирать длинные пряди на голове такого любимца в пучок. Поскольку шерсть у них однослойная, в зимние месяцы йорк следует обязательно одевать в свитера или куртки.

Йоркширский терьер (фото: Википедия)

Шетландская овчарка

Высота: 35-40 см

Вес: 7-12 кг

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Шетландские овчарки отлично ладят с детьми. Они считаются двоюродными братьями колли, потому что имеют такую же грубую двойную шерсть.

Густой подшерсток этих овчарок требует расчесывать каждые несколько дней, чтобы избежать колтунов и спутывания. Но ее ни в коем случае нельзя коротко стричь - шерсть защищает шотландскую овчарку от любой непогоды.

Шетландская овчарка (фото: Википедия)

Тибетский терьер

Высота: 35-45 см

Вес: 8-13,5 кг

Продолжительность жизни: 15-16 лет.

Шерстяная двойная шерсть Тибетского терьера сохраняет тепло даже при низких температурах. Она бывает вьющейся, волнистой, жесткой, гладкой и даже прямой. Чем длиннее шерсть такого любимца, тем чаще вам нужно будет ее расчесывать.

Хотя тибетских терьеров, безусловно, можно подстричь коротко, этого лучше не делать, ведь эти собаки не любят расставаться со своим мехом.

Тибетский терьер (фото: Википедия)