5 самых "вкусных" городов Украины, в которые круглый год ездят гурманы

Львов: столица кофе и шоколада

Львов по праву считается гастрономической столицей Украины, особенно когда речь идет о кофе. Этот город буквально "дышит" кофейными ароматами, а кофейни здесь на каждом шагу.

Кроме того, Львов славится своим искусным шоколадом. Гурманы со всей страны приезжают сюда, чтобы отведать настоящие львовские конфеты и выпить чашку кофе с пенкой.

Но не кофе единым: местная кухня, объединяющая австрийские, польские и украинские традиции, тоже заслуживает внимания. Венский шницель, польские вареники и украинский борщ - все это можно найти в меню многих заведений.

Львов - столица кофе (фото: Freepik.com)

Одесса: рыбные деликатесы и вина

Одесса - это город с собственным уникальным гастрономическим шармом. Как портовый город Одесса богата морепродуктами: здесь можно отведать свежие мидии, рапаны, креветки и знаменитые черноморские бычки. Один из самых известных одесских деликатесов - форшмак, блюдо из сельди.

Гастротуристы также посещают Одессу, чтобы отведать вина из региона Шабо, славящегося своей винодельческой историей и виноградниками. Винные туры в Шабо позволяют открыть для себя историю виноделия и насладиться дегустацией местных вин.

Одесса известна своим уличным фастфудом, в том числе одесскими пирожками и "кукурузой на пляже". И не забывайте о знаменитом одесском юморе, который придает пикантности местной культуре.

Одесса известна рыбными блюдами (фото: Freepik.com)

Закарпатье: вкус изысканных блюд из горных долин

Закарпатье - это регион с уникальными гастрономическими традициями, где переплетаются кулинарные влияния Венгрии, Словакии, Румынии и Украины.

Гастротуристы часто посещают местные сыроварни, чтобы отведать традиционную брынзу и другие виды сыров, которые производятся на горных долинах. Местные гуцульские блюда, такие как банош со сметаной и шкварками, предлагают подлинный подлинный вкус региона.

А закарпатское вино и фруктовые настойки, известные своими особыми вкусами, тоже привлекают гурманов. Закарпатье - это не только о еде, но и о настоящем отдыхе на природе, что придает гастрономическим путешествиям особый шарм.

Закарпатская брынза (фото: Freepik.com)

Полтава: край вареников и галушек

Полтава - это настоящий "гастрономический рай" для любителей традиционной украинской кухни.

Этот город считается родиной знаменитых полтавских галушек - блюда, которое приобрело почти культовый статус. Вареники с картофелем, сыром или мясом также являются неотъемлемой частью местной кухни.

Полтавские рестораны часто специализируются на домашней кухне, где блюда готовятся по старинным рецептам. Гастротуристы приезжают сюда, чтобы отведать настоящий украинский борщ с пончиками и насладиться атмосферой спокойствия и подлинности.

Полтавский регион также славится своими мясными деликатесами, особенно колбасами и домашним холодцем. Кроме вареников, здесь можно найти такие традиционные блюда, как клецки со сметаной, просто тающие во рту.

В Полтаву едут за вкусными варениками (фото: Freepik.com)

Винница: медовые традиции и кондитерские изделия

Винница может показаться неожиданным выбором для гастротуристов, но здесь можно найти интересные гастрономические сокровища.

Винницкий край известен своими медовыми традициями, поэтому туристы часто приезжают сюда, чтобы попробовать местный мед и продукты пчеловодства.

Особый интерес представляют кондитерские изделия: здешние мастера изготавливают разнообразные вкусности на основе меда. Одна из особенностей региона - винницкие колбасы и другие мясные деликатесы, которые производятся по старинным рецептам.

Винницкий мед привлекает туристов (фото: Freepik.com)