5 простейших правил, как влюбить в себя любого мужчину: никого не нужно обольщать

Влюбить в себя мужчину может любая женщина, знающая определенные секретные правила. И для этого не нужно переступать через себя или играть какую-нибудь роль соблазнительницы. Есть способы гораздо более простые.

Какие пять методов помогут влюбить в себя любого мужчину, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

В природе цветок не мечтает о пчеле и не делает что-то специальное, чтобы к нему прилетело медоносное насекомое. Он просто растет, цветет и пахнет. В природе человека эти процессы немного сложнее, но они должны быть без чрезмерных усилий и стараний показать из себя тех, кем вы не являетесь.

Первое, чему стоит научиться - любить себя такими, как вы есть и дарить эти чувства другим людям. И тогда встретить свою половинку станет гораздо проще. Есть 5 простых вещей, которые помогут вам заинтересовать любого мужчину.

Слушайте его

Почему-то считается, что мужчины закрыты и молчаливы. Но на самом деле им нужно выговариваться, делиться успехами и провалами. Если женщина внимательно слушает мужчину, искренне интересуется его делами, задает вопросы, смотрит ему в глаза - мужчина просто тает.

Не бойтесь комплиментов

Большинство мужчин любят, когда ими откровенно восхищаются. И это не столько о врожденных качествах типа красоты или силы, а конкретными поступками и победами.

Не скупитесь на комплименты, говорите откровенно, что вы в восторге, гордитесь им или то, что он сводит вас с ума.

Учите психологию

Новые знания никому лишними не будут, а женская мудрость - это знание устройства психики человека и определенный жизненный опыт. Умение справляться со своими эмоциями, способность понимать эмоции партнера - всему этому можно научиться.

Учите себя, людей вокруг, наблюдайте за теми, кто вам нравится и вы сделаете для себя очень интересные открытия.

Принимайте свое тело

Каждая женщина может подарить мужчине настоящее наслаждение. Но ей для этого нужно научиться чувствовать хорошо свое собственное тело. Такая женщина становится магнитом для мужчин, потому что она не стесняется получать удовольствие и хорошо понимает, что ей нравится.

Не пытайтесь никого соблазнить специально

Самый главный секрет привлечения мужчин - перестаньте заслуживать чью-то любовь. Будьте собой, развивайте себя, занимайтесь творчеством, самопознанием, хобби.

Найдите то, что вас вдохновляет - танцы, рисование, игра на музыкальных инструментах. Людей вокруг будет привлекать ваш талант, внутренняя искра.

Проявляйте любовь и уважение к себе, и ваша жизнь станет интересной, ибо на огонек внутри будут слетаться и мужчины, и женщины, и дети.