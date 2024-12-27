5 самых ожидаемых устройств Apple, которые выйдут вначале 2025 года
2025 год уже близко, и, похоже, Apple начнет его с нескольких впечатляющих запусков продуктов.
Про 5 новинок, которые ожидаются в начале 2025 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
M4 MacBook Air
Самый популярный Mac от Apple готовится к следующему обновлению. Ожидается, что новый MacBook Air появится в начале 2025 года с такими характеристиками:
- Чип M4
- 16 ГБ оперативной памяти по умолчанию
- Опциональный дисплей с нанотекстурой
- Камера Center Stage на 12 МП
- Вероятно, улучшенная производительность батареи благодаря чипу M4
- Тот же дизайн в версиях с экранами 13 и 15 дюймов
В целом, это будет достойное обновление для MacBook Air. Что касается сроков, то запуск, скорее всего, состоится в марте - как раз в то время, когда MacBook Air с M3 вышел в начале 2024 года.
iPhone SE 4
Следующий iPhone от Apple станет устройством, которое подойдет большинству покупателей. Речь идет о новом iPhone SE 4, запуск которого ожидается в марте.
Ключевые характеристики нового iPhone SE:
- Дизайн в стиле iPhone 14 с OLED-дисплеем и без кнопки "Домой"
- Face ID и вырез в экране
- Чип A18, добавленный в iPhone 16
- Поддержка Apple Intelligence, которая доступна только для моделей 16 и 15 Pro
- 8 ГБ оперативной памяти
- Основная камера на 48 МП, вероятно, аналогичная камере iPhone 16
- Порт USB-C
- Первый в истории модем 5G, разработанный Apple
И все это по доступной цене, которая, скорее всего, будет ниже 499 долларов.
Умный дисплей "HomePad"
Одним из самых ожидаемых продуктов Apple в ближайшее время станет умный дисплей под названием "HomePad".
Марк Гурман описывает этот продукт как новюу веху в линейке Home. Согласно Гурману, основные характеристики устройства будут следующими:
- Основное внимание уделяется Siri, коммуникациям и управлению умным домом
- Поддержка Safari, Music, Notes и ряда других приложений Apple, но без доступа к App Store
- Устройство сенсорное, но основной акцент сделан на управление голосом через новые App Intents в Apple Intelligence
- Новая операционная система сочетает элементы watchOS и iOS в режиме StandBy; динамический интерфейс адаптируется в зависимости от расстояния пользователя
- Размер примерно соответствует двум iPhone, установленным бок о бок, с экраном около 6 дюймов
- Устройство оснащено динамиками, камерой FaceTime и аккумулятором
- Apple разрабатывает крепления на стену, а также базу с динамиком для столов, кухонь и прикроватных тумб
- Повышенное внимание к безопасности и возможность видеосвязи/аудиоинтеркома с другими устройствами умного дома
- Главный экран можно настроить с помощью виджетов и элементов управления умным домом
- Поддержка видеодомофонов и камер наблюдения, а также оповещения о событиях безопасности
Гурман предполагает, что HomePad выйдет в марте, хотя есть вероятность, что запуск может быть перенесен на более поздний срок.
Умный дисплей "HomePad" (фото: 9to5Mac)
iPad 11-го поколения
После почти пустого 2023 года для iPad ожидалось, что в 2024 году Apple обновит всю линейку этих устройств. Вышли новые модели iPad Pro, iPad Air и iPad mini, но базовый iPad остался без изменений.
В начале 2025 года iPad будет обновлен до 11-го поколения. Подробностей о новом устройстве пока немного, но ожидается:
- Более быстрый процессор серии A
- Вероятно, 8 ГБ оперативной памяти с поддержкой Apple Intelligence
- Возможное оснащение новым сетевым чипом Wi-Fi и Bluetooth от Apple
- По сути, это будет стандартное обновление для самого доступного iPad
Прогнозы: Apple Watch SE 3, iPad Air с чипом M3, продукты для умного дома
Apple, возможно, выпустит несколько других продуктов в первой половине 2025 года:
Apple Watch SE 3
Последние Apple Watch SE появились в 2022 году. Изначально выпуск SE 3 ожидался в сентябре 2024 года, но устройство не было представлено. Есть вероятность, что оно выйдет в марте или апреле, что совпадет с запуском iPhone SE 4.
iPad Air с M3
Текущий iPad Air с чипом M2 был выпущен в мае 2024 года, но слухи указывают на скорое обновление до M3. Возможно, запуск состоится в мае, но точные сроки пока неизвестны.
HomePod mini 2 и новый Apple TV 4K
Хотя слухи о сроках выхода отсутствуют, логично предположить, что их запуск может быть приурочен к релизу HomePad в рамках новой стратегии Apple для умного дома.
Планы Apple всегда могут измениться, но, если эти пять или более продуктов действительно появятся в начале 2025 года, это станет особенно мощным стартом года для компании. Все это подготовит почву для захватывающей WWDC и сезона осенних запусков продуктов.
У нас также есть материал о том, какие устройства сможет выпустить Apple в 2025 году.
А еще мы писали, что Apple наконец-то готовится представить складной iPhone.