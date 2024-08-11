5 самых опасных насекомых-вредителей на огороде: как они выглядят

Огуречный жук

Огуречные жуки, пережив зиму в лесах или густых зарослях травы, появляются весной, когда еще нет их любимых растений, и питаются пыльцой и другими растениями.

Как только садовые культуры начинают прорастать, жуки переключаются на огурцы, кабачки и другие любимые растения. Они наносят вред не только им, но и помидорам, баклажанам и картофелю.

Как избавиться: оградить растения можно с помощью конусов, накрытия грядок, или марли, пока они не окрепнут.

Симптомы появления жука - обглоданные саженцы, шрамы на плодах, повреждение листьев и цветов (фото: Pixabay.com)

Хрущ

Майский майский жук широко распространен по всей Украине и наносит ущерб многим плодовым, ягодным и овощным культурам. Он передвигается как под землёй, так и по воздуху. Личинка майского жука может проползти до 100-120 метров в день в верхнем слое почвы, тогда как взрослое насекомое способно преодолевать большие расстояния в полете.

Жизненный цикл майского жука включает несколько стадий: яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое. Наибольшую угрозу саду представляет личинка, которая повреждает корневую систему молодых саженцев и овощей.

Взрослые майские жуки уничтожают молодые листья и цветочные почки, что негативно влияет на рост и урожайность растений.

Если вы не знали, майский жук - именно такого цвета, а не зеленый (зеленая - это бронзовка) (фото: Википедия)

Медведка

Медведка, с ее угрожающим видом, может не только рыть почву, но и летать. В небольших количествах эти насекомые даже полезны, улучшая аэрацию почвы.

Но количество и прожорливость медведок быстро растет, ведь одна кладка яиц может содержать до 500 штук! Они питаются под землей всем, что найдут: клубнями картофеля, луковицами, корнями растений.

В природе медведка боится ежей, кротов, землероек и даже кошек. Но лучше использовать инсектициды. Эффективны также ловушки с пивом или медом, яичная скорлупа и зубчики чеснока. Кроме того, это насекомое не любит запаха бархатцев и календулы, поэтому их можно высадить между строчками.

Медведка выглядит как настоящий монстр (фото: Википедия)

Проволочник

Личинка жука-щелкуна, которая выглядит довольно невинно, на самом деле представляет большую угрозу для корнеплодов, особенно картофеля и моркови.

Проволочник любит влажную почву, а если между строк растет пырей ползучий - для жука и его личинок это настоящий рай! Выявить вредителя можно по увяданию растений.

Избавиться от него сложно, но возможно. Взрослые насекомые не откладывают яйца там, где растут горчица, рапс или шпинат, поэтому их следует высаживать между строчками, а затем скашивать и закладывать в грунт. В крайнем случае можно применить "химию", которую проволочник не переносит.

Раствор марганцовки, измельченная яичная скорлупа и настой крапивы помогут уменьшить популяцию вредителей (фото: Википедия)

Самшитовая огневка

Гусеница самшитовой огневки питается преимущественно самшитом, но при отсутствии этого растительного корма может повреждать и другие растения, такие как лиственница колхидская, лавровая, клен, ясень, японская мушмула.

Самшитная огневка наносит значительный вред растениям: после ее заселения кусты самшита быстро теряют свой декоративный вид, засыхают и могут погибнуть. Огневка выедает большое количество листьев, что нарушает структуру кроны и серьезно влияет на обмен веществ в растении, блокируя фотосинтез.

Гусеницы огневки закутают в паутину листья кустов (фото: Википедия)