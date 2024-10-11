5 лучших собак для новичков

Выбирая собаку для новичка, важно найти легко адаптируемую породу, которая имеет дружеский характер. Лучшие собаки для начинающих отличаются простотой в дрессировке и умеренными потребностями в физической активности.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список пород собак, которые подойдут для малоопытных хозяев.
Бернский зенненхунд - это большая, но очень дружественная, кроткая и умная собака, стремящаяся угодить своему хозяину. Они прекрасно ладят с детьми и наслаждаются активными играми, но также хорошо проводят время в спокойной атмосфере дома.
Эти собаки легко адаптируются к разным условиям жизни, не агрессивны, но остаются замечательными сторожами и верными друзьями. Следует помнить, что бернские зенненхунды сильно линяют и нуждаются в регулярном уходе за шерстью, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии.
Бернский зенненхунд (фото: википедия)
Бишон фризе - это небольшая, веселая собака, которая идеально подходит для жизни в квартире или семей с детьми. Он напоминает пушистый шарик и является отличным компаньоном благодаря своей дружелюбной натуре.
Бишоны хорошо поддаются дрессировке, легко адаптируются к разным условиям жизни и нуждаются в умеренных физических нагрузках для поддержания хорошего самочувствия. Однако их вьющаяся шерсть требует регулярного ухода, поэтому необходимо посещать грумера или поддерживать короткую стрижку для удобства.
Бишон фризе (фото: википедия)
Боксер – это энергичная собака среднего размера, известная своей игривостью и преданностью. Эта порода создает прочные связи со своей семьей и подходит для активных людей, поскольку требует много физических упражнений и качественного обучения.
Хотя молодые боксеры могут быть достаточно гиперактивными, они легко поддаются дрессировке и любят взаимодействие во время тренировок. После должной социализации боксеры могут стать отличными членами активных семей, обычно хорошо ладя с детьми.
Кроме того, они прирожденные охранники, что делает их надежными защитниками. Уход за боксерами достаточно прост, что является дополнительным преимуществом для владельцев.
Щенок боксера (фото: википедия)
Кавалер кинг чарльз спаниэль - это милая и ласковая собака с видом щенка, которая идеально подходит для семейной жизни. Эта порода известна своим ласковым нравом и способностью легко приспосабливаться к разным жилищным условиям, хорошо ладя с детьми всех возрастов.
Кавалеры выглядят элегантно, проявляют внимательность и, в целом, тихие нравы. Их умеренный уровень энергии означает, что для поддержания здоровья им достаточно ежедневных прогулок и базовых упражнений.
Кроме того, кавалеры очень умны и легко поддаются дрессировке. Хотя их шерсть средней длины требует регулярного расчесывания, уход за ними считается не слишком сложным.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель (фото: Википедия)
Золотистый ретривер - это типичная семейная собака, известная своей дружелюбием и желанием угодить. Они прекрасно ладят с детьми всех возрастов, делая их идеальными компаньонами для семей.
Эта порода среднего размера отличается счастливым, преданным и ласковым характером. Золотистые ретриверы активны и нуждаются в регулярных физических упражнениях, чтобы поддерживать хорошую физическую форму и избегать скуки.
Обучение для них является необходимым, но приятным процессом, ведь они любят учиться и способны овладеть различными командами и трюками. Для поддержания ухоженного вида их шерсть следует регулярно расчесывать во избежание спутывания.
Золотистый ретривер (фото: википедия)
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При написании материала были использованы источники: The Spruce Pets и Википедия.