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5 лучших ролей невероятной Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Энистон невероятно талантливая актриса, которая продолжает свою яркую карьеру в киноиндустрии.

РБК-Украина (проект Styler) собрала лучшие фильмы и сериалы с участием Дженнифер.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Любовь встречается

Дженнифер играет главную роль молодой и очень хорошенькой девушки, в которую невозможно не влюбиться, тем более если ты обречен вдовец и автор бестселлера о том, как справиться с потерей любимого человека? Все теоретические представления о жизни разбиваются в пух и прах, когда в жизнь приходит любовь.

Лучшие роли Дженнифер Энистон (фото: Кинориум)

Утреннее шоу

Мощный сериал из Энистон в главной роли, показывающий реалии утреннего шоу, застройку телевидения, интриги, проблемы и скандалы, скрывающие от зрителей. Роль Дженнифер является невероятно сильной, она демонстрирует устойчивость и смелость, а также амбиция к любимому делу, которое стало его жизнью.

Лучшие роли Дженнифер Энистон (фото: Кинориум)

Друзья

Безусловно одна из главных ролей Энистон в культовом до сих пор популярном сериале "Друзья" проложила ей путь к киноиндустрии. Сюжет разворачивается между настоящими друзьями, которые демонстрируют, что дружба между мужчинами и женщинами существует и она достаточно крепка. Но иногда сопровождается и романтическими последствиями.

Лучшие роли Дженнифер Энистон (фото: Кинориум)

Новогодний корпоратив

Главную роль Кэролл Венстон играет Дженнифер, по сюжету она глава крупной компании, в филиале которой руководит ее брат Клей. Эта дочерняя компания терпит большие убытки, и властная сестрица хочет прикрыть контору. Она дает родственнику и главному инженеру Джошу Паркеру последний шанс - привлечь любыми средствами Уолтера Дэвиса, который сможет внести в компанию 14 миллионов долларов, но что из этого выйдет?

Лучшие роли Дженнифер Энистон (фото: Кинориум)

Невыносимые леди

Интересная и легкая комедия с Энистоном в одной из главных ролей. Фильм состоит из нескольких новелл, которые расскажут о жизни мам в канун Дня матери.

Лучшие роли Дженнифер Энистон (фото: Кинориум)

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Дженнифер Энистонакторка