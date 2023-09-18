5 фильмов Любомира Левицкого, которыми он строит мост между Украиной и США

Йди за мною

Это новейшая картина Любомира, которая раскрывает героизм и изобретательность украинских военных. Это реальная история, снятая дронами во время спасательной операции ВСУ. Главные роли исполняют военные.

Этот фильм уже легенда, поскольку это героический случай использования квадрокоптеров для спасения гражданских из-под обстрелов врага. Военную операцию проводили герои 93-й бригады "Холодный Яр", под Изюмом в период жесточайших боев за город.

Тіні незабутих предків

В центре сюжета оказывается студент по прозвищу Валанчик, безнадежно влюбленный в свою невероятную однокурсницу Анжелу, у которой имеется бывший парень, все еще желающий вернуть девушку. Но в мир любовных перипетий врывается настоящая мистика.

Дело в том, что много столетий назад, Карпаты атаковала нечисть, которая не давала людям спокойно жить. Колдуны того времени поместили ее в "Книгу Теней" и надежно закрыли. Но каким-то образом ЗҐАРДА попала к главным героям - трем студентам университета, через годы, что привело к освобождению злых духов.

Скажене весілля 3

Крайнюю часть комедийного фильма "Скажене весілля" снял Левицкий и сделал ее самой яркой из всех троих.

По сюжету с последней свадьбы прошло 4 года. И теперь в центре событий встает самый молодой из семьи Середюков - Захар.

Штольня

Первый и неповторимый фильм Левицкого "Штольня", который режиссер снял в стиле хоррор. Одно время этот фильм наделал много шума. Однако его сюжет прост, но обрамление и делает его особенной лентой.

В центре сюжета предстает группа студентов-археологов и они теряются при попытке найти своего пропавшего профессора в строю штольни. Вокруг них все окутано в мистику, тьму и сырость.

#SelfieParty

Фильм погружает зрителя в историю четырех университетских друзей Макса, Роберта, Марка и Хмурого. По случаю окончания университета ребята устроили громкую вечеринку, которую назвали "#SelfieParty".

Все было бы хорошо, ведь была куча алкоголя, гостей из интернета и веселья. Но к утру все четверо оказываются в полицейском участке и обвиняются в убийстве. А вот спасти их может только селфи.