5 найкращих бігових тренувань для схуднення та зменшення жиру на животі

Коли справа доходить до втрати ваги, то зменшення жиру на животі займає одне з перших місць. Окрім переваг для схуднення, регулярний біг може допомогти покращити здоров’я серцево-судинної системи, збільшити м’язову силу та прискорити метаболізм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

60-хвилинна ходьба та біг

Це тренування ідеально підходить для початківців, які хочуть розвивати витривалість, спалюючи калорії.

Чергування ходьби та бігу допомагає покращити тіло, забезпечуючи фантастичне тренування для спалювання жиру.

Почніть із 5-хвилинної швидкої ходьби, щоб розігріти м’язи.

Чергуйте 4 хв ходьби і 2 хв бігу. Повторюйте цей цикл протягом 50 хв.

Закінчіть 5-хвилинною повільною ходьбою, щоб ваш пульс нормалізувався.

Пробіжки з інтервалами

Тренування включає в себе короткі спалахи інтенсивності, щоб спалювати жир швидше. Це чудовий варіант для тих, хто не має часу, але хоче максимально спалити калорії.

Розминка: почніть із 5 хв пробіжки, щоб підготувати тіло до більш швидких інтервалів.

Тренування: чергуйте одну хвилину помірного та швидкого бігу. Повторюйте цю схему протягом 10 хвилин.

В кінці закінчіть 5 хв повільним темпом пробіжки.

Біг і силове тренування

Додавання силових вправ до режиму бігу не тільки збільшує спалювання калорій, але й зберігає м’язову масу.

Варто почати з 5 хв повільного бігу. Далі бігайте 5 хв та зробіть 15 присідань, 10 віджимань і 20 "альпіністів".

Після цього поверніться на бігову доріжку та пробіжіть ще 5 хвилин.

Завершіть тренування 5-хвилинною повільною ходьбою, щоб нормалізувати частоту серцевих скорочень.

Тренування на біговій доріжці з нахилом

Біг на нахилі призводить до того, що м’язи будуть працювати інтенсивніше. Це тренування чудово підходить для залучення серцево-судинної системи та сприяння втраті жиру.

Варто почати із 5-хвилинної ходьби на рівному схилі. В становіть нахил на 4% і бігайте протягом 10 хв. Кожні 5 хвилин збільшуйте нахил на 1%, максимум до 10%. Підтримуйте стабільний темп бігу протягом усього часу.

В кінці зменшіть нахил до 0% і закінчіть 5-хвилинною повільною ходьбою.

Біг з обтяжувальним жилетом

Носіння обважненого жилета додає опору, допомагаючи збільшити спалювання калорій і підвищити витривалість м’язів, особливо ніг і тіла.