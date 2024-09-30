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5 самых плохих ошибок родителей при покупке телефона для детей

Какие ошибки совершают родители, когда хотят купить смартфон своему ребенку (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Покупка первого телефона для ребенка - это важный шаг, но многие родители совершают серьезные ошибки при этом. Чтобы их избежать, родителям нужно учитывать не только желания ребенка, но и его зрелость и ответственность.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 5 самых распространенных ошибок, которые допускают родители при покупке телефона для своих детей.

Принятие решения без оценки готовности ребенка  

Многие родители покупают своим детям телефоны раньше, чем они им нужно, из-за давления сверстников или удобства. Однако важно оценить, может ли ребенок справиться с этой ответственностью.  

Ваш ребенок бережно относится к вещам или склонен терять их? Если они часто теряют свой рюкзак, они могут не быть готовы к дорогому смартфону. 

Неудача в обучении цифровому этикету и безопасности  

Дети должны понимать последствия своего поведения в Интернете. Родители часто упускают из виду обучение детей здоровому цифровому поведению, такому как избежание публикаций непристойного контента или взаимодействия с незнакомцами.  

Необходимо установить правила о том, что можно публиковать в Интернете и как поддерживать положительный цифровой след. 

Отсутствие четких правил 

Распространенная проблема заключается в том, что не устанавливаются ограничения на использование телефона. Без руководящих принципов дети могут легко прилипнуть к своим экранам.  

Установите четкие границы, например, никаких телефонов во время еды или учебы, и обеспечьте отсутствие устройств в определенные часы, особенно перед сном. Эти правила помогают поддерживать баланс и предотвращают чрезмерное использование. 

Показ плохого примера  

Дети подражают своим родителям. Если они постоянно видят вас с телефоном, будь то для работы или отдыха, они, скорее всего, разовьют те же привычки.  

Приложите усилия, чтобы моделировать здоровое использование телефона, собираясь на семейное времяпровождения и убирая телефон в ключевые моменты. 

Выбор неправильного тарифного плана  

Многие родители получают неожиданные счета из-за чрезмерного использования данных или покупок в приложении. Необходимо выбрать тариф, который будет соответствовать потребностям вашего ребенка, одновременно устанавливая финансовые ограничения.  

Семейные планы, которые блокируют непристойный контент, могут помочь предотвратить эти проблемы. 

У нас также есть материал про 9 полезных гаджетов, которые будут нужны вашему ребенку в школе.

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При подготовке материала использовались следующие источники: AsianParent, CNET.

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