5 самых дорогих украинских художников, чьи картины высоко ценятся в мире

Казимир Малевич

Казимир Малевич является наиболее дорогим украинским художником, известным благодаря своему абстрактному искусству. Он родился в Киеве в 1879 году в семье украинки и поляка. Начав свою карьеру как импрессионист,

Малевич стал основоположником супрематизма - направления, акцентировавшего внимание на геометрических формах и цвете. Его самая известная работа, "Черный квадрат", стала символом революции в искусстве.

Однако его наиболее дорогая картина - "Супрематическая композиция", проданная на аукционе за 85,8 миллионов долларов в 2018 году. Это достижение сделало Малевича 55-м в рейтинге самых дорогих картин всех времен.

"Супрематическая композиция" (изображение: Википедия)

Мария Примаченко

Мария Примаченко - одна из самых известных украинских художниц, чье творчество вызывает восхищение как в Украине, так и за ее пределами. В 1990 году она создала картину "Цветы выросли возле четвертого энергоблока", посвященную Чернобыльской катастрофе. Это произведение стало не только художественным, но и историческим свидетельством трагедии.

Картина пережила пожар в музее, где хранились работы Примаченко, и была продана для сбора средств на нужды Вооруженных Сил Украины. Хотя точная сумма продажи не разглашена, работа входит в список самых дорогих украинских картин, ставших символами борьбы и национального достоинства.

Картина "Цветы выросли возле четвертого энергоблока" (фото: Национальный художественный музей Украины)

Анатолий Криволап

Анатолий Криволап - известный украинский художник, который получил известность благодаря своим нефигуративным произведениям и пейзажам. Его работы отличаются монохромной палитрой, где через игру теней и оттенков одного цвета он достигает глубины и объема.

Самой дорогой его работой стала "Конь. Ночь", которая была продана на аукционе за 124 тысячи долларов в 2011 году. Через два года картина "Конь. Вечер" была продана уже за 186 тысяч долларов. Криволап продолжает оставаться популярным среди коллекционеров, а средняя стоимость его работ сегодня достигает 40 тысяч долларов.

Картина "Конь. Ночь" (фото: marbeks.com)

Татьяна Яблонская

Татьяна Яблонская - одна из наиболее выдающихся художниц Украины, работавшая в жанре социалистического реализма, а также занимавшаяся импрессионизмом. В своем творчестве она мастерски сочетала народные мотивы и современные техники.

После смерти художницы ее картины стали еще более ценными для коллекционеров. Два полотна Яблонской, "Поздняя осень" и "Старые ивы", были проданы в 2020 году за 15-20 тысяч долларов. Несмотря на свою почти традиционную тематику, ее работы продолжают быть актуальными и ценными на арт-рынке.

Почтовая марка с картиной Яблоньской "Лен" (фото: Википедия)

Александр Ройтбурд

Александр Ройтбурд - одесский художник, чье творчество сочетало абстракцию и реалистические элементы. Он был не только талантливым художником, но и активным деятелем культурной жизни Украины, выставляя свои работы на таких престижных мероприятиях, как Венецианская биеннале.

Одна из его самых дорогих картин - "Прощай, Караваджо!" - была продана на аукционе в Лондоне за 97 тысяч долларов. Ройтбурд создал целую серию работ, где традиционные библейские мотивы сочетались с яркими цветами абстракции, что нашло отклик у многих ценителей современного искусства.

Картина "Прощай, Караваджо!" (фото: karpaty.shop)