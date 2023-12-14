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5 мультиков, которые научат ребенка быть добрым: их стоит посмотреть даже взрослым

Что посмотреть с ребенком (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Мультфильмы - это не только развлечения для детей. Они могут также нести важные уроки, например, о доброте. Некоторые мультики будет интересно смотреть даже взрослым.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие 5 мультиков научат ребенка быть добрым.

Валли

В далеком будущем, когда люди упустили возможность жить на Земле, маленький робот Валли занимается очищением планеты и мечтает найти жизнь. Однажды он встречает работа Еву, вместе они отправляется в увлекательное путешествие, во время которого они показывают ценности дружбы, доброты и веры в себя.

 

Роботы

Робот Родни мечтал стать изобретателем, как БигБот. Но потом он увидел, что мир не такой, каким он его представлял. Робот встретил друзей и вместе с ними восстал против нового руководства БигБот Индастрис.

 

Как приручить дракона

На острове Берк, где обитают викинги, живут и драконы. Мальчик мечтает обуздать дракона, а все его попытки оканчиваются провалом. Но однажды он встречает Беззубика, который не боится людей.

 

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек

В маленьком городке Поплавок на Атлантическом океане живет Флинт Локвуд, изобретатель-неудачник. Он мечтает создать машину, которая сделает еду из воды. Однажды его эксперимент дает неожиданный результат: с неба начинают падать бургеры, спагетти и другие блюда.

 

Мыслями наизнанку

В голове маленькой девочки Райли Андерсон живут пять эмоций: Радость, Грусть, Брезгливость, Страх и Гнев. Радость - самая сильная из них, и она отвечает за то, чтобы Райли была счастлива. Грусть, Брезгливость, Страх и Гнев также играют немаловажную роль в жизни девочки, но Радость старается не пускать их к пульту управления, контролирующему ее поведение.

 

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