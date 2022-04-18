Від -5 морозу до +22 тепла: синоптики попередили про різкі перепади погоди

За прогнозом Наталки Діденко, 19-го квітня очікується від нічних заморозків 0... -5 градусів до денних +22 градусів у Луганській області.

Заморозки ймовірні по всій країні, окрім східної частини. Найнижче, до -5 градусів - на заході, на півночі, в центрі, на півдні вночі -1... +5, на сході +4... +9 градусів.

Вдень у вівторок очікується +6... +11 градусів, в Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській області +9...+14, а в Харківській, Донецькій, Луганській областях +15... +22 градуси.

Вітер буде рвучкий у східних областях, на решті територій - помірний.

Де будуть дощі і мокрий сніг

За прогнозом синоптика, дощі пройдуть переважно у східній частині України, в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській області, Криму. А в Карпатах - мокрий сніг.

На решті території істотні опади не передбачаються.

Прогноз погоди для Києва

19 квітня в Києві істотні опади малоймовірні. Проте буде холодно: вночі 0... +3 градуси, місцями ймовірні заморозки, вдень у вівторок +8... +10 градусів.

А от у четвер в столиці можливі помірні дощі.

Дивіться на карті Українського гідрометцентру, прогноз погоди по областях:

Погода в Україні 19 квітня (meteo.gov.ua)

Коли потеплішає

За прогнозом Діденко, відчутніше потепління розпочнеться "навколо Великодня". Найближчими ж днями холодна погода здебільшого переважатиме.