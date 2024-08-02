5 мини-сериалов от Netflix, которые заставят затаить дыхание. Интересная подборка на выходные

"Мадам Си Джей Уокер"

Вас ждет интересная история о женщине, которая боролась против расовой дискриминации. Биографический и драматический мини-сериал получился очень трогательным, а игра главной героини вас поразит.

"Маньяк"

Драма с Эммой Стоун и Джастином Теру расскажет о двух незнакомцах, случайно встречающихся на клинических исследованиях. И рядом с ними оказывается врач с отсутствием эмоций и очень непростой историей.

"Анатомия скандала"

Драматический мини-сериал расскажет о событиях, описанных в одноименном романе Сары Воган. Авторам удалось вместить историю о супругах, чьи секреты внезапно всплыли на поверхность, всего в шесть эпизодов, которые вы будете смотреть на одном дыхании.

"Женщина в доме напротив девушки в окне"

Триллер с Кристен Белл расскажет о девушке, которая слишком увлеклась вином и таблетками. Но ее главное развлечение - наблюдение за жизнью соседа сквозь окно. И однажды девушка станет свидетелем того, чего бы не хотела видеть.

"Люпен"

У этого сериала три сезона, но не стоит полагать, что он "затянет" надолго. Он получил всего 17 эпизодов, хотя авторам удалось максимально интересно показать историю мужчины, желающего отомстить за разрушенную жизнь и вдохновляющегося персонажем из книги.