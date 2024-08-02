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5 мини-сериалов от Netflix, которые заставят затаить дыхание. Интересная подборка на выходные

Что посмотреть на выходных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро выходные, поэтому многие ищет интересные сериалы от Netflix, которые можно посмотреть за один-два вечера. И если это о вас - смелее ныряйте в водоворот крутых историй и невероятных сюжетов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 мини-сериалов, которые вы будете смотреть на одном дыхании.

"Мадам Си Джей Уокер"

Вас ждет интересная история о женщине, которая боролась против расовой дискриминации. Биографический и драматический мини-сериал получился очень трогательным, а игра главной героини вас поразит.

 

"Маньяк"

Драма с Эммой Стоун и Джастином Теру расскажет о двух незнакомцах, случайно встречающихся на клинических исследованиях. И рядом с ними оказывается врач с отсутствием эмоций и очень непростой историей.

 

"Анатомия скандала"

Драматический мини-сериал расскажет о событиях, описанных в одноименном романе Сары Воган. Авторам удалось вместить историю о супругах, чьи секреты внезапно всплыли на поверхность, всего в шесть эпизодов, которые вы будете смотреть на одном дыхании.

 

"Женщина в доме напротив девушки в окне"

Триллер с Кристен Белл расскажет о девушке, которая слишком увлеклась вином и таблетками. Но ее главное развлечение - наблюдение за жизнью соседа сквозь окно. И однажды девушка станет свидетелем того, чего бы не хотела видеть.

 

"Люпен"

У этого сериала три сезона, но не стоит полагать, что он "затянет" надолго. Он получил всего 17 эпизодов, хотя авторам удалось максимально интересно показать историю мужчины, желающего отомстить за разрушенную жизнь и вдохновляющегося персонажем из книги.

 

К слову, недавно мы называли 5 фильмов с неожиданным финалом и интересным "послевкусием".

Кроме этого, уже появилась подборка 7 зрелищных и жутких фильмов о конце света, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

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